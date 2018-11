Im Moment läuft es bei den FC Aarau Frauen. In den letzten drei Spielen haben sie gepunktet, nicht zuletzt gegen die zwischenzeitlichen Leader aus St. Gallen sowie am letzten Spieltag gegen die U21 der FC Zürich Frauen. Besser könnte die Lage vor dem Spiel gegen Derendingen also nicht sein.

«Ich sage es immer wieder. Wir dürfen nichts auf die leichte Schulter nehmen. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen», so Trainer Charles Grütter im Hinblick auf die kommende Partie. «Natürlich läuft es gerade gut bei uns, jedoch wissen die Spielerinnen, wie schnell das Blatt sich wenden kann. Wir sind gut vorbereitet.»

In Richtung oberes Mittelfeld

Ein Sieg gegen den FC Derendingen Solothurn wäre ein massgebender nächster Schritt. Und zwar in Richtung Top fünf, in der sich die FC Aarau Frauen sehen und etablieren wollen. An Spielklasse fehlt es dafür auf keinen Fall. Nur an den Punkten, die eben nun her sollen.

Auch die Frauen aus Derendingen spielen keine schlechte Saison. Mit 17 Punkten, also drei mehr als die Aarauerinnen, befinden sie sich zurzeit auf dem vierten Tabellenplatz, während sich die Aarauerinnen noch mit Platz sechs begnügen müssen. Mit einem Sieg aber könnten die FCA-Frauen Das Frauenteam Thun Berner-Oberland vom fünften Tabellenplatz verdrängen, insofern diese gegen St. Gallen-Staad verlieren.

Stammspielerinnen fehlen

Doch nun genug von den Hypothesen, zurück auf den Boden der Tatsachen. Für die Aarauerinnen wird die Samstagsaufgabe alles andere als leicht. Nicht zuletzt, weil zwei wichtige Spielerinnen im Kader fehlen. Zum einen ist es Rebecca Storr, die schon längere Zeit Oberschenkelprobleme beklagte und nun aufgrund dieser ausfällt.

Zum anderen ist es Captain Martina Schwaller, die in der umkämpften Partie gegen den FCZ früh raus musste, da sie nach einem Eckball unglimpflich landete und Schmerzen am Knie spürte. Nun zeigten die Untersuchungen einen Kreuzbandriss an. Bereits der dritte in ihrer Karriere.

Trotzdem bleibt Grütter optimistisch: «Wir haben ein breites Kader. Ich bin mir sicher, dass ich zusammen mit Tanja (Assistenztrainerin, Anm. d. Red.) Ersatz finde, mit dem wir zu unseren Punkten kommen. Auch den Spielerinnen ist bewusst, dass sie nun umso mehr zusammenhalten und kämpfen müssen.» Hoffentlich ohne weitere Verletzungen.