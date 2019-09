70 Kilogramm seiner hausgemachten Pommes wurden damals vor der Schachenhalle verzehrt.

Die Kartoffeln bezieht Prachar von einem Bauern in Suhr, die Brötchen, in denen das niedergegarte Schweizer Schweinefleisch serviert wird, von einem Bäcker in Buchs. Aus der Region, für die Region. Prachar ist einer, der nicht nur für den Handball in die Region gekommen ist. Er lebt sein Leben und seine Zukunft hier.

Auch Bratwürste und Cervelats im Angebot

Der gelernte Koch blickt voller Elan auf seine Premiere im Rahmen eines HSC-Meisterschafts-Heimspiels: «Ich freue mich unglaublich darauf», sagt er. «Nach dem Ende meiner Handball-Karriere brauchte ich neue Ideen, um nicht in ein Loch zu fallen. Mit der Foodtheke habe ich eine neue Passion gefunden.»

Für die HSC-Heimspiele ergänzt Prachar sein standardmässiges Angebot, das sich auf US-Food konzentriert, um Bratwürste und Cervelats. «Wenn es Fans gibt, bei denen eine Bratwurst zum Ritual am Handball-Match gehört, dann sollen sie das weiterhin essen können», sagt er.

An Flexibilität mangelt es ihm sowieso nicht. So hat er beispielsweise – als eine von vielen Ideen – auch Pläne für die Durchführung eines Oktoberfestes im Kopf. Über seine Website kann «Tinu’s Foodtheke» auch für private und öffentliche Anlässe gebucht werden.

Ab 2020 neues Projekt in Suhr

Mit der auf Anfang 2020 geplanten Eröffnung des HSC-Kraftraumes neben der Trainingshalle in Suhr dürfte eine weitere Aufgabe auf Prachar zukommen: Als Teil der Professionalisieriung des Klubs soll er dort ein auf Sportler ausgerichtetes Verpflegungsangebot am Mittag und Abend anbieten.

Die Projekte gehen Prachar jedenfalls nicht aus. Auch nach dem Ende der Karriere nicht.