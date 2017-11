Die Nerven liegen blank. Soeben haben die FC Aarau Frauen in Luzern mit 1:5 verloren. FCA-Trainer Andreas Zürcher diskutiert mit seinen Spielerinnen und gestikuliert dabei wild herum. Er ist sauer, das sieht man ihm an. Und er hat auch allen Grund dazu. Seine Mannschaft hat in der Meisterschaft alle neun bisherigen Partien verloren. Die meisten, weil die Verteidigung den Gegnern nicht standhalten konnte. So war es auch in Luzern.

„Die Verteidigung war heute schlecht. Aber was willst du machen, wenn so viele verletzt sind.“ Namentlich meint er Michelle Stierli und Delia Lahmici, die beiden eigentlichen Stamm-Innenverteidigerinnen. Stierli kam bereits seit September aufgrund einer Verletzung nicht mehr zum Einsatz. Im letzten Heimspiel gegen Zürich hat es nun auch noch Lahmici erwischt. „Dort drüben steht unsere Verteidigung!“, enerviert sich Zürcher und zeigt auf diese beiden Verletzten.