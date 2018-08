Am Montag wird sich Deana eine Verletzung am rechten Handgelenk operieren lassen, gefolgt von einer Zwangspause bis Ende Jahr. Das Kapitel «Steven Deana» in der langen Liste der FCA-Goalies ist bis auf weiteres beendet. Ob er überhaupt nochmals für Aarau im Tor stehen wird?

Die Zukunft heisst Djordje Nikolic, den Aarau bis Ende Saison vom Partnerklub FC Basel ausgeliehen hat. «Ich bin bereit und will am Samstag in Wil spielen», sagt der Serbe und fügt grinsend an: «Dass das Spiel auf Kunstrasen stattfindet, spricht schon mal für mich.» Hintergrund: Nikolic war von Januar bis Dezember 2017 nach Schaffhausen und seit Beginn dieses Jahres nach Thun ausgeliehen: Beide Klubs tragen ihre Heimspiele auf der Plastikunterlage aus.

2017 bester Challenge-League-Goalie

«Ich mag Kunstrasen nicht so», sagt Nikolic, der nur schon deshalb froh ist über den Wechsel nach Aarau, wo auf Naturrasen gespielt und trainiert wird. «Der Hauptgrund, dass ich hier bin: Ich will spielen. Die Challenge League ist eine lehrreiche Liga für Goalies. Es gibt immer viel zu tun.» Er muss es wissen: 2017 wurde Nikolic nach starken Auftritten für den FC Schaffhausen zum besten Goalie der zweithöchsten Spielklasse gewählt.

Es folgte im vergangenen Januar ein Anruf aus Thun. «Ein Super-League-Klub, der nächste Schritt», blickt er zurück. Zu Beginn läuft es gut, Nikolic ist auf Anhieb Stammgoalie. Doch nach fünf Niederlagen in Folge und angesichts des bevorstehenden Abstiegskampfs setzt Thun-Trainer Marc Schneider auf Routine statt Jugend – Nikolic muss dem 31-jährigen Guillaume Faivre weichen. Er nimmts sportlich: «Faivre hat super gespielt und grossen Anteil am Klassenerhalt des FC Thun. Ich konnte die Massnahme aus Trainer-Sicht verstehen.»

Entdeckt vom FCB-Superhirn

In der Vorbereitung auf die laufende Saison nahm Nikolic nochmals einen Anlauf auf den Stammplatz in Thun. Doch als am ersten Spieltag erneut Faivre den Vorzug bekam, wusste Nikolic: «Jetzt muss ich wechseln.»

Sein Ziel ist es noch immer, dereinst Stammgoalie beim FC Basel zu sein. 2016 holte ihn der frühere FCB-Sportdirektor Georg Heitz aus Serbien, weil er in Nikolic den Nachfolger von Tomas Vaclik sah. Nach dem Führungswechsel in Basel hat sich auch Nikolic’ Situation verändert: Statt ihn aus Thun zurückzuholen, holte FCB-Sportchef Marco Streller Jonas Omlin aus Luzern.

«Schauen Sie», sagt Nikolic, «das ist Fussball. Die Leute vom FCB haben mir ihr gesagt, dass ich weiterhin ein wichtiger Teil in ihren Planungen bin. Jetzt muss ich beim FC Aarau liefern und ihnen zeigen, dass das Vertrauen in mich gerechtfertigt ist. Und ich will mir in Aarau die Teilnahme an der U21-EM mit Serbien im kommenden Sommer sichern.»

Nikolic sollte schon früher kommen

Pikant: Dass ausgerechnet Djordje Nikolic den verletzten Deana ersetzt, ist kein Zufall. Gemäss gesicherten «AZ»Informationen hat der FC Aarau bereits im Juni ein erstes Mal Kontakt zu Nikolic aufgenommen und gefragt, ob er sich vorstellen könne, Goalie in Aarau zu werden. Zur Erinnerung: Damals hatte Steven Deana noch kein verletztes Handgelenk . . .

So gesehen spielt die Entwicklung den FCA-Verantwortlichen in die Karten: Als sich vor einigen Tagen abzeichnet, dass bei Deana eine Operation nötig wird, melden sie sich erneut bei Nikolic, der trotz des Aarauer Fehlstarts in die Saison sofort zusagt: «Die Qualität ist gross. Wir brauchen einen Sieg, dann gehts richtig los.»

Mit dem 1,95 Meter grossen und 91 Kilogramm schweren Nikolic ist eine imposante Basis für die sportliche Trendwende gelegt – schon am Samstag in Wil?