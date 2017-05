Wegen fehlender Lux hat die Liga dem Klub in erster Instanz die Lizenz verweigert. Aber Meier sagt: «Was will ich den Märtyrer spielen. Es geht um die Existenz des FC Wohlen.» Deshalb macht er, was er jahrelang nicht mehr gerne gemacht hat. Er schält sich aus dem Mantel der grauen Eminenz, er tritt ans Licht, stellt sich in den Fokus der Öffentlichkeit. «Weil ich nicht will, dass der FC Wohlen untergeht.» Und er hat, wie so häufig, einen cleveren Plan. Weil die Gemeinde als Eigentümerin des Stadions die Revision der Lichtanlage auf die lange Bank geschoben hat, nimmt nun Meier die Sache an die Hand. Am Mittwoch reichte er ein Baugesuch für eine neue Beleuchtungsanlage ein. In der (berechtigten) Hoffnung, das möge die Liga milde stimmen.

Lang gehegte Pläne

Rückblende: Vielleicht weist der Velo-Sattel Meiers Weg. Aus einfachen Verhältnissen zwar, braust Meier als Teenager mit einem schnittigen Fahrrad durch Wohlen. Seine Eigenheit ist, dass die Spitze des Sattels steil nach oben zeigt. Gewiss nicht bequem, aber zu jener Zeit doch cool. Ein Weggefährte erinnert: «Ein, zwei Jahre vor dem Ende der obligatorischen Schulzeit hatte René schon sehr konkrete Pläne für die Zukunft. Er sagte mir: ‹Mein Ziel ist es, möglichst reich zu werden›.»

Allzu stark ist Meier in der Schule nicht, sagt unsere Quelle. «Dafür sehr clever. Und ein grossartiger Fussballer. Er war der Tschutti-Meier. Einer der ganz wenigen, die von Wohlen nach Aarau wechseln konnten.» Dort spielt Meier zusammen mit Raimondo Ponte und Rolf Osterwalder bei den A-Junioren. Und macht eine KV-Lehre bei einem Notar in Wohlen. Weil die Abschlussprüfungen anstehen, wechselt er zurück nach Wohlen und bricht sich unmittelbar danach das Fussgelenk. Die Karriere als Fussballer endet, bevor sie begonnen hat.

Vom Fussball nimmt er Abstand. Vielleicht auch, weil er in der damaligen Zeit nicht zielführend ist, also keinen Reichtum verspricht. Meier schlägt nach der Lehre eine Laufbahn als Notar ein. Mit 28 hat er das Patent. Und bald auch den Ruf, sehr schnell sehr viel Geld zu verdienen.

Er baut seinen Kindern einen Tennisplatz

Meier heiratet die wohlhabende Tochter eines Wohler Fabrikanten. Er baut eine prächtige Villa im Dorf. Mit Tennisplatz, weil er a) Geld, b) Land und c) den Wunsch hat, die beiden Söhne und die Tochter sollten nicht ständig auf der Strasse Tennis spielen.

Mit 28 kehrt auch der Fussball in sein Leben zurück. Der damalige Vize sagt zu Meier: «Hey, du warst doch mal Fussballer. Wir brauchen beim FC einen Präsidenten, der anpacken kann.» Meier sagt zu. Stellt aber eine meiertypische (O-Ton Meier) Bedingung. «Ich bin dabei, aber nur, wenn ich in allen Belangen ein Vetorecht habe.» Diese Chuzpe muss man mit 28 erst mal haben.

Meier übernimmt, ist aber ziemlich bald ein einsamer Dompteur. Trainer weg, Vorstand weg. Einzig der Vize bleibt. Und weil Meier zuvor in seinem Leben noch nie einen Trainer gesucht hat, ist er etwas verzweifelt. Er ruft George Ilic an. Einen Zahnarzt aus Aarau. Früher sein Trainer bei den A-Junioren in der Kantonshauptstadt. Ilic lehnt ab, sagt aber: «Ich habe einen Tipp für dich. Ruf den Cebinac an.»

Schön und gut, denkt sich Meier. Nur, Zvezdan Cebinac – Bundesliga-Meister mit Nürnberg – ist gross, der FC Wohlen 1984 ein kleiner Zweitliga-Klub. Wie soll das funktionieren. Doch Meier hat keine Wahl. Er trifft Cebinac und hat Glück, dass dieser in Aarau von Ottmar Hitzfeld abgelöst wird. Und er hat noch mehr Glück, dass Cebinac zum Schluss der Verhandlung sagt: «Auch wenn ihr nicht so viel bezahlen könnt. Junge, du gefällst mir. Ich komme.» Und Meier tut alles, den grossen «Cebi» bei Laune zu halten. Er richtet einen Cebinac-Fonds ein und hat schon nach zwei Wochen 30 000 Franken gesammelt. Es ist der Start einer Donatoren-Vereinigung, die bis heute das Who is Who der Region abbildet und den politischen Kurs über alle Parteigrenzen bestimmt.