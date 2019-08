Vorher will Schmid aber am Sonntag auf dem Schwingplatz überzeugen. «Der Druck und die Erwartungen an mich werden natürlich gross sein. Ich muss einen Weg finden, damit umzugehen», sagt der 28-Jährige. Neben dem Plan, für genügend Rückzugsorte zu sorgen, hilft Schmid vor allem die Arbeit mit einem Mentaltrainer. So kehrt er geistig zurück zu früheren Erfolgen, um die positive Energie der Gedanken in den Wettkampf zu nehmen.

Das Eidgenössische Schwingfest simuliert

Verstecken wird sich Schmid aber nicht. Das Heimspiel ist ein einmaliges Highlight in seiner Karriere und macht die Saison gemeinsam mit dem Eidgenössischen Schwingfest am 24. und 25. August in Zug zu einer ganz besonderen für den Mann, der 2016 in Estavayer den eidgenössischen Kranz gewinnen konnte. «Ich kann gar nicht sagen, welches Fest für mich spezieller ist. Weil es beide sind», sagt Schmid.