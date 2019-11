Das Zwischenfazit der vierzehn Teams: Pleiten, Pech, Pannen und ein Überflieger

Mit unterschiedlichen Zielen starteten die Teams der 2. Liga AFV in die Saison. Nach dreizehn gespielten Runden wurden Absteiger, Aufsteiger und ­Routiniers kräftig durchein­andergewirbelt. Zeit für ein ­Zwischenfazit.

Die Überraschungen

Probleme, sich an die Liga zu gewöhnen? Nicht bei den beiden Aufsteigern Fislisbach und Schönenwerd-Niedergösgen. Beide zeigen dank ihrer Trainer soliden Fussball, konnten den Schwung aus dem Aufstieg mitnehmen und sich im Mittelfeld etablieren. Ebenfalls begeistern kann Leader Lenzburg, der trotz des verlorenen Direktduells gegen Rothrist stets überzeugt hat. Mit Abstand verschmerzten die Lenzburger am wenigsten Gegentore, kassierten im Schnitt weniger als einen Treffer pro Partie. Während sich der Verein in der vergangenen ­Saison mit dem neunten Platz zufriedengeben musste, darf er nun als Aufstiegsfavorit überwintern. Für diesen Höhenflug zeichnet sich Trainer Emilio Munera verantwortlich, der das Team seit seiner Übernahme gefestigt und punktuell verstärkt hat. Der Traditionsverein mit Ambitionen scheint mit ihm einen Trainer gefunden zu ­haben, der diese auch umsetzen kann.

Die Enttäuschungen

Zu den Verlieren gehören die Teams, bei denen Potenzial und Leistung nicht übereinstimmt. Am stärksten zeigt sich diese Diskrepanz bei Othmarsingen und Kölliken. Othmarsingen ist mit einer starken Offensive bestückt, schafft es aber nicht, sich diese zunutze zu machen und findet sich so mitten in der Abstiegszone wieder. Ähnlich sieht es bei Kölliken aus, das nominell ebenfalls eine gute Truppe stellt, aber daran scheitert, deren ­Stärke einzusetzen. Magere fünf Siege aus dreizehn Spielen konnten die Kölliker mit­nehmen und hinken so den Erwartungen hinterher.