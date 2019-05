Sonntag, 4. November 2018: Der Tabellenletzte FC Aarau reist nach Chiasso. Mit nur sieben Punkten aus zwölf Spielen im Gepäck. Der Rückstand auf die Tessiner beträgt vier Zähler. Ein Sieg wäre ein kleiner Befreiungsschlag. Eine Niederlage hätte fatale Folgen. Nach 86 Minuten steht der FC Aarau am Rande des Abgrunds. Chiasso führt 2:1, ist mit den Kräften allerdings am Ende. Die Tessiner laufen auf dem Zahnfleisch, sehnen den Schlusspfiff herbei. Patrick Rahmen spürt, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Der Trainer der Aarauer tigert in der Coaching-Zone auf und ab und treibt seine Spieler nach vorne. Dann richtet er seinen Blick in Richtung Spielerbank. Er sucht den Blickkontakt mit Assistenz-Trainer Petar Aleksandrov und sagt: «Petar, es kann nicht sein, dass wir dieses Spiel verlieren.» Erfolgserlebnis benötigt Rahmen steht unter Strom. Er weiss, dass der FC Aarau im Abstiegskampf ein Erfolgserlebnis braucht. Er weiss auch, dass es in diesem Spiel um seinen Job als Trainer geht. Was er noch nicht weiss, ist die Tatsache, dass sich die Ereignisse zwischen der 87. und der 91. Minute überstürzen werden. Es passiert Unglaubliches. Der FC Aarau schafft die Wende: Elsad Zverotic erzielt mittels Kopfball das 2:2. Ein Punkt? Schön und gut! Aber der FC Aarau will mehr, drückt nochmals aufs Tempo und holt in der Nachspielzeit einen Freistoss an der Strafraumgrenze heraus. Olivier Jäckle schiesst den Ball aufs Tor. Chiasso-Goalie Anthony Mossi wehrt das Spielgerät nach vorne ab – und Mickael Almeida trifft aus kurzer Distanz zum 3:2. Horrorszenario abgewendet Sekunden später ist Schluss. Geschafft! Der Jubel in den Reihen der Aarauer ist grenzenlos. Die Erleichterung ist gross. Das Horrorszenario mit sieben Punkten Rückstand auf den Zweitletzten Chiasso ist abgewendet. Bildergalerie der schicksalsträchtigen Partie gegen Chiasso:

Dass der 3:2-Sieg in Chiasso den Knoten platzen lässt, weiss zu diesem Zeitpunkt noch keiner. Die wundersame Wende im Stadio Riva IV ist der Beginn einer beispiellosen Aufholjagd. Nach dem miserablen Start mit nur vier Punkten aus elf Spielen schafft der FC Aarau in 23 Partien 16 Siege und 6 Unentschieden. Einziger Schönheitsfehler: Die 0:2-Niederlage am 24. Februar in Vaduz.

Warum zeigt SFL geklautes FCA-Tor nicht? Wurde dem FC Aarau beim 1:1 gegen Kriens ein Tor geklaut? Das Rätsel, ob der Kopfball von Stefan Maierhofer in der 71. Minute die Torlinie überschritten hat oder eben nicht, wie von Schiedsrichter Alessandro Dudic entschieden, konnte auch am Tag nach der Partie nicht aufgelöst werden. Grund: Es gibt keine TV-Bilder, die die Szene zu hundertprozentig auflösen. So weit verständlich. Aber wieso hat die Swiss Football League (SFL) die Szene nicht in ihre Zusammenfassung mit den Höhepunkten der Partie aufgenommen? Schliesslich war es – ob Tor oder nicht – eine Grosschance. Dafür zeigt die SFL im Video Aktionen, die weit weniger brisant sind als die besagte. Sollte mit dem Verzicht auf die strittige Torszene der Schiedsrichter geschützt werden? Kann man auf den von der SFL nicht veröffentlichten Bildern erahnen, dass der Ball eher drin war als nicht? Sogar der Krienser Marco Wiget hat zugegeben, dass dem FC Aarau wohl ein Tor geklaut wurde. Die «AZ»-Nachfrage bei der SFL ergab, dass man dort keinen Einfluss auf den Zusammenschnitt der Highlight-Videos habe. Dies würde im Ausland von der Produktionsfirma der TV-Bilder gemacht. (wen)