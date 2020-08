«Das wird für uns das wichtigste Spiel der Saison»: SC Schöftland will das grosse Los ziehen

Sportchef Manuel Moor ist bereits voller Vorfreude: «Wir hatten in den letzten Jahren noch nie eine solche Chance. Das wird das wichtigste Spiel der Saison für uns. Wenn wir in die nächste Runde kommen, sind gerade noch acht Amateurmannschaften vertreten. Dazu kommen 15 Vertreter aus den oberen beiden Liga, die zuvor ein Freilos erhalten haben. Die Chance, dass wir ein tolles Los ziehen, wäre riesig.»

Für Schöftland kommt erschwerend hinzu, dass die bisherigen Ernstkämpfe der neuen Saison nicht gerade von Erfolg gekrönt waren. In der ersten Cup-Runde gab es einen hart erkämpften 2:0-Sieg gegen den Zweitligisten FC Wettingen in der Verlängerung. Darauf folgte eine 0:1-Niederlage im ersten Saisonspiel gegen den FC Klingnau: «Defensiv sind wir zwar stabil, aber unsere Effizienz ist ungenügend», so das Urteil von Moor. Die Chancen wären jeweils da, aber es fehle noch an Selbstvertrauen: «Wir brauchen ein richtiges Erfolgserlebnis. Nun bekommen wir die optimale Gelegenheit dafür. Der Cup schreibt bekanntlich seine eigenen Geschichten.»

Der Traum vom Derby gegen den FCA

Eine Herausforderung bringt der Samstag für den SC Schöftland allerdings nicht nur auf dem Platz mit sich, sondern auch in organisatorischer Hinsicht: «Wir wollen viele Zuschauer anziehen und müssen dafür auch grossen Wert auf das Schutzkonzept legen. Es wird fünf Sektoren mit verschiedenen Ausgängen geben. Damit haben wir Kapazität für 400 bis 500 Zuschauer.»