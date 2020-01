Das Warten hat ein Ende: Der FC Aarau bestätigt die Rückkehr von Shkelzen Gashi

Zwischen Januar 2011 und Juni 2012 unter Trainer René Weiler war der Flügelstürmer schon einmal auf für den FCA aktiv. Dabei überzeugte er mit 23 Toren und 19 Assists in 44 Pflichtspielen, was einem Schnitt von knapp einem Skorerpunkt pro Spiel entsprach Damit hatte Gashi einen gewichtigen Anteil an der Aarauer Qualifikation für die Barrage 2012 gegen den FC Sion.

Im Februar 2016 erhielt Gashi ein attraktives Angebot aus der Major Soccer League - in Form eines millionenschweren Vierjahresvertrags bei den Colorado Rapids. Nach drei erfolgreichen Saisons in den USA verzichtete Colorado im Jahr 2019 auf die Dienste Gashis. Anschliessend war Gashi bei mehreren Klubs in der Schweiz im Gespräch, den Zuschlag erhielt der FC Aarau, der bereit war, bis Januar 2020 und zum Ende des USA-Vertrags auf Gashi zu warten. Das letzte Pflichtspiel bestritt Gashi am 28. Oktober 2018 - es dürfte also einen Moment dauern, bis er im FCA-Trikot seine Hochform erreicht.