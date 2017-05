Das Team Argovia holte sich am Wochenende zum zweiten Mal nach 2013 den nationalen Mannschafts-Meistertitel. Nach einem 4:4-Auswärts-Remis im Hinspiel entschieden die Aargauer den NLA-Final gegen Yverdon-les-Bains am Sonntag in Gebenstorf mit 5:1 zu ihren Gunsten.

Den Titelgewinn der Aargauer leitete im Rückspiel Joel König im dritten Männer-Einzel ein, als dem 21-Jährigen gegen Routinier Anthony Dumartheray mit einem hart erkämpften Dreisatz-Erfolg die Revanche für die Niederlage am Vortag und damit die 4:1-Führung gelang. Die überragende Akteurin beim neuen Schweizer Meister war aber Ronja Stern. Die erst 19-jährige gestaltete am Wochenende alle vier Einsätze siegreich und war mit ihrem 21:16, 21:12-Erfolg an der Seite von Chantal von Rotz im Doppel gegen Ayla Huser/Sarah Golay für das den Titelkampf endgültig entscheidende 5:1 besorgt.