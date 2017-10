Es ist bisher eine verkorkste Saison für die FC Aarau Frauen. Als Aufsteigerinnen wollten sie in der NLA frech mitmischen. Nach sechs Partien aber stehen sie noch immer ohne einen einzigen Punkt da und das Selbstvertrauen ist angeknackst. In der Defensive lassen die Aarauerinnen durch individuelle Fehler zu viele Gegentreffer zu und offensiv klappt es selten mit dem erfolgreichen Abschluss.

Zuletzt verloren die FCA-Frauen gegen YB 0:4. «Jetzt brauchen wir zuerst einmal Zeit, wieder Moral zu tanken», sagte FCA-Trainer Andreas Zürcher nach dem Spiel. Seither sind zwei Wochen vergangen. Genug Zeit, um das Selbstvertrauen aufzupolieren? «Ja, das ist uns gut gelungen», sagt der Trainer. «Die Stimmung ist sehr gut. Das hat auch damit zu tun, dass mehrere Spielerinnen nach Abwesenheiten zurück sind – sie haben eine positive Dynamik ins Team gebracht.»

Positive Dynamik

Diese ist bitter nötig, denn am Samstag steht für die FCA-Frauen ein bedeutsames Spiel an. Sie treffen auswärts auf Yverdon Féminin. Diese Partie ist so wichtig, weil auch Yverdon bisher nicht gewinnen konnte und mit nur einem Punkt in der Tabelle unmittelbar vor Aarau steht. Mit einem Sieg würden die Aarauerinnen den Abstiegsplatz verlassen und sich zumindest ein wenig Luft verschaffen.

Durch eine Niederlage würde der Abstand auf den rettenden siebten Platz auf vier Punkte wachsen und der direkte Wiederabstieg definitiv zum Thema werden.

Dies weiss auch Andreas Zürcher. Als ein «Spiel der letzten Chance» sieht er die Begegnung allerdings nicht: «Dieses Spiel ist wichtig, zweifellos. Aber wir können in der siebten von 28 Runden nicht von einem alles entscheidenden Spiel sprechen.» Trotzdem wird auch er sich bewusst sein, dass sich Aarau eine weitere Niederlage eigentlich nicht leisten kann.

Trendwende?

«Es treffen zwei ähnlich starke Teams aufeinander», sagt Zürcher. «Ich erwarte, dass Yverdon defensiv spielt und die Räume im Mittelfeld eng machen wird.» Entsprechend haben sich die FC Aarau Frauen in den letzten Tagen vorbereitet. «Wenn der Gegner so defensiv steht, müssen wir den Ball halten und Druck aufbauen können.»

Zudem sollen einige Änderungen an System und Aufstellung für die Trendwende sorgen. Konkret will sich Zürcher noch nicht äussern. Aber mit Stephanie Erne kehrt eine Spielerin von einer Verletzung zurück, die offensiv für Schwung sorgen kann.

Ebenso Jehona Mehmeti, welche die ersten Spiele gesperrt verpasste und gegen YB zu einem Kurzeinsatz kam. Zudem ist die zuletzt wegen Berufs abwesende Leandra Büchi wieder dabei. Sie alle dürften Kandidatinnen für die Startelf sein.