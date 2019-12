Das Solothurner Sportjahr: Bittere Niederlagen, ein Rekordmeister und Aufstiegsfreuden

13: Die Frauen des UHC Oekingen sind zum dritten Mal in Folge Schweizer Meister auf dem Kleinfeld.

6: Die Oltner Handballerinnen feiern den Aufstieg in die Nationalliga B.

24: Sibylle Gränicher von der Swim Regio Solothurn holt an den Schweizer Meisterschaften zweimal Silber und einmal Bronze.

10: Der TSV Unihockey Deitingen verliert die Halbfinalserie in der 1. Liga gegen Eggiwil.

2: Erstliga-Leader FC Solothurn steigt mit einem 2:1-Sieg gegen GC II in die Rückrunde.

1: Der EHC Olten gewinnt die Viertelfinalserie in der Swiss League gegen Visp mit 4:0.

23: Der EHC Bucheggberg wirft in der 2. Liga den Qualisieger Zunzgen-Sissach raus und steht im Playoff-Final. Der SC Altstadt Olten scheitert im Halbfinal am EHC Rheinfelden.

17: Unihockey Mittelland scheitert bereits in den Viertelfinals der 1.-Liga-Playoffs.

13: Die Hägendörferin Anina Lanz gewinnt an den Schweizer-Tennis-Meisterschaften die Bronzemedaille in der U14-Kategorie.

12: Die Duathletin Petra Eggenschwiler gewinnt in Dänemark den Europameistertitel über die Mitteldistanz.

4: Die Handballer des TV Solothurn beenden die Saison in der NLB auf Platz acht.

Juni

1: Der FC Solothurn verpasst den Aufstieg in die Promotion League zum dritten Mal in Serie. Das Team von Dariusz Skrzypczak verliert gegen Etoile Carouge beide Spiele in der Zwischenrunde – das Hinspiel daheim mit 0:1, das Auswärtsspiel mit 0:5.

9: Die Frauen des SC Derendingen beenden die Saison in der NLB auf Platz sechs.

15: Der FC Klus/Balsthal und der FC Oensingen steigen in die 2. Liga auf.

16: Der Aargauer Joel Strebel holt sich am Solothurner Kantonalschwingfest in Zuchwil den Siegermuni.

16: Der FC Dulliken, der FC Wangen b. Olten und der FC Subingen steigen aus der 2. Liga inter in die Solothurner 2. Liga ab. Einzig der FC Olten schafft den Klassenerhalt.

30: Der HC Laupersdorf bleibt das Mass der Dinge im Schweizer Inlinehockey. Die Thaler feiern den dritten Meistertitel in Serie.

Juli

7: Der Engelberg-Schwinget ob Dulliken ist Geschichte, es lebe der Munimatt-Schwinget in Obergösgen. Die erste Austragung gewinnt der Mümliswiler Marcel Kropf.