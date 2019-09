Das junge Berner Team mit den beiden Aargauern Marcel Käufeler (Wettingen) und Romano Meier (Ehrendingen), dem Berner Michael Brunner (Ostermundingen) und dem Solothurner Yannick Schwaller (Recherswil) feierte im kanadischen Oakville seinen zweiten World-Tour-Sieg in Serie.

Zusammen mit dem Turniersieg in Baden schuf sich die Schwaller-Equipe damit eine hervorragende Ausgangslage im Rennen um den Schweizer EM-Platz. Mit dem Turniersieg übernahmen die Berner ausserdem die Führung in der Welt-Jahreswertung und stehen zum ersten Mal in den Top 10 der Weltrangliste – ein Meilenstein für das aufstrebende Team mit dem Ziel Olympia-Gold in Peking 2022. (az)