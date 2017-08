Am Mittwoch 2.August 2017 war es soweit. Die Crew um Werner Keller AG machte sich in Siggenthal –Station bereit, mit dem grossen Wohn/Transport Lastwagen, für den diesjährigen Race-Event nach Mugello, Italien aufzubrechen. Der Lastwagen war gefüllt mit Motorrädern welche nur auf den schnellsten Rennstrecken in Europa zum Einsatz kommen.