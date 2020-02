«Das Projekt stirbt nicht mehr» – Red Lions Reinach erreichen Meilenstein

Es ist zweifellos ein Meilenstein, den die Red Lions Reinach in diesen Tagen erreicht haben. Dank dem 4:0-Heimsieg in der Relegation gegen den HC Luzern hat Trainer Raphael Zahner mit seiner Mannschaft zum ersten Mal in der dreijährigen Geschichte des Retortenklubs den Klassenerhalt auf sportlichem Weg erreicht.

Die 31 erspielten Punkte – bisheriger Bestwert des Klubs – kommen jedoch nicht von ungefähr. Dank Trainer Zahner ist in Reinach innerhalb von wenigen Monaten eine solide Basis entstanden, um künftig ein Playoff-Anwärter zu werden. «Ich kann es nicht leugnen, vor der Saison wollte kaum einer nach Reinach kommen. Nun haben wir 21 Spieler, die in der kommenden Spielzeit unter Vertrag stehen, darunter auch drei Neuzuzüge», sagt Zahner. «Diese Saison macht unser Team interessanter. Externe Spieler merken, dass hier etwas entsteht, das macht es auch für mich leichter, neue Verstärkungen zu beschaffen.»

Playoffs sind das Ziel

Die Entwicklung der Red Lions ist um so beachtlicher, wenn man bedenkt, dass die Reinacher vor Jahresfrist noch mit elf Spielern in der Playout-Serie gegen Villars antreteten mussten und am Ende den Klassenerhalt dank eines reglementarischen Verstosses des Gegners realisierten. Nun sieht es ganz anders aus: «Wir haben endlich einen funktionierenden Kern. Das ist die Basis, um durchzustarten», sagt Zahner. Für den Trainer ist klar: «Unser Ziel für die kommende Saison sind die Playoffs.»



Obwohl die Red Lions in dieser Woche noch zwei bedeutungslose Relegations-Partien absolvieren müssen, ist Trainer Zahner gedanklich bereits bei der Planung für die neue Saison. Den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit hat er bereits gelegt. Das Sommertraining ist geplant und die Vorbereitungspartien mit den gegnerischen Teams vereinbart. «Der Kickoff für die neue Saison beginnt bei uns am nächsten Montag.»

Über 100 Unternehmen leisten Unterstützung

In der kommenden Spielzeit dürfen Zahner und sein Team auf ein wachsendes Umfeld zählen: «Das Projekt stirbt nicht mehr, dass ist den Leuten nun seit dieser Saison bewusst. Wir erhalten immer mehr Unterstützung von allen Seiten», betont Zahner. Auch die Entwicklung der Zuschauerzahlen gestalte sich positiv: «Beim Derby und gegen Luzern hatten wir bis zu 350 Zuschauer, das waren unsere Peaks.»



Nicht unschuldig daran ist Albert Fässler: «Wir mussten kreativ werden, um unser Budget aufzustocken. Mit zwei Aktionen konnten wir die Unterstützung von über 100 Unternehmen gewinnen, das ist überwältigend», sagt der Marketingstratege der Red Lions. Zum einen haben die Reinacher Heimspiele an Gemeinden aus der Umgebung verkauft. Diese konnten dadurch Gratistickets an die Einwohner verschenken. Eine Aktion, die nicht nur Geld, sondern auch neue Zuschauer eingebracht hat.