Hansruedi Birrer lächelt schelmisch. «Eigentlich gibt es ja nur sieben Weltwunder», sagt der Trainer des 2.-Ligisten FC Gränichen. «Aber für mich ist Tennis-Superstar Roger Federer das achte Weltwunder. Und wenn wir am Sonntag den Super-Ligisten FC Sion aus dem Cup werfen, dann ist es das neunte Weltwunder.»

Das neunte Weltwunder mit Hansruedi Birrer in der Rolle des Hauptdarstellers? Warum nicht? Schliesslich erlebte der 48-jährige Sanitär-Installateur in diesem Jahr schon das eine oder andere Highlight. Am 19. Mai heiratete Birrer seine Katrin. Am 25. Mai krönte er die starke Saison 2016/17 mit einem glanzvollen 5:1-Sieg im Aargauer Cupfinal gegen Frick. Und im Herbst dieses Jahres wird Birrer erstmals Vater. Wer weiss? Vielleicht wachsen die Bäume für den kleinen Erfolgstrainer und zukünftigen Papa ja tatsächlich ein weiteres Mal in den Himmel.

Schöne Erinnerungen

«Der Gewinn der Cuptrophäe mit Gränichen ist der bisherige Höhepunkt meiner Trainerlaufbahn», sagt Birrer. «Natürlich steht der sportliche Aspekt im Mittelpunkt, aber in Erinnerung bleibt mir vor allem das grossartige Fest in der ZehnderMatte. Die Mannschaft wurde von den Fans nach dem Spiel mit Pyros, Pauken, Trompeten und tosendem Applaus empfangen. Wir machten die Nacht zum Tag. Es war einfach grossartig. Aber», fügt Birrer hinzu, «das Ganze ging auch an die Substanz. Dass wir das nächste Meisterschaftsspiel drei Tage später verloren haben, war für mich keine allzu grosse Überraschung.»