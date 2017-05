«Das ist unglaublich! Ich habe geweint vor Freude. Zum Glück hat das keiner gesehen», sagt Fredi Heymann, Co-Präsident und gute Seele des Team Argovia überglücklich. Auch der Russe Nikita Khakimov sagt: «Es ist ein unglaubliches Gefühl.»

Mit 9:5 Spielen setzt sich seine Mannschaft gegen den BC Yverdon-les-Bains durch und ist somit Schweizer Meister. Dabei hatte vor der Saison kaum einer die Aargauer auf dem Favoriten-Zettel. Schliesslich ist die Mannschaft erst in dieser Saison wieder in die NLA aufgestiegen. Auch Fredi Heymann sagt: «Der Schweizer-Meister-Titel stand nie zur Diskussion! Unser oberstes Ziel war es, den Ligaerhalt zu schaffen. Sobald wir das geschafft hatten, wollten wir unseren jungen NLB-Spielern die Möglichkeit geben, NLA-Luft zu schnuppern. Erst dann haben wir uns in Richtung Playoffs orientieren wollen.»