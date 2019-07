Ein paar Tage brauchte es schon, bis Joel Strebel begriff, was er Mitte Juni in Zuchwil erreicht hat: Kranzfestsieger am Solothurner Kantonalschwingfest. Und als ihm die Dimension dieses nächsten Schritts in der Karriere eines Schwingers so richtig klar wurde, kam Tommy Herzog und holte Strebel sofort zurück auf den Boden. «Joel», sagte er zu mir, «auf dem Erfolg kannst du dich nicht ausruhen. Jetzt fängt es wieder bei null an.»

Herzog ist eine Koryphäe im Schwingen, obwohl er selbst nur zwei Kränze gewann. Trotzdem besuchen Hünen wie Christian Stucki sein Training im luzernischen Gunzwil. Die Sportler schätzen die Art und Erfahrung des Aargauers, der 2007 als Anschieber von Ivo Rüegg WM-Silber im Zweierbob gewann. «Er ist weit mehr als ein Trainer», sagt Strebel. Herzog hört zu, Herzog spricht mit den Sportlern. Er ist so etwas wie ein Psychologe ohne Diplom.

Gemeinsam hatten sie den Erfolg schnell eingeordnet und die Basis gelegt, dass Strebels Leistungshoch weitergeht. Auf der Rigi und am vergangenen Wochenende auf dem Weissenstein gewann er seine ersten beiden Bergkränze. Noch so ein Karriereziel eines Schwingers, nachdem er den ersten Teilverbandskranz schon 2015 in Jonen gewann.

Mit 16 begannen zwei zähe und harte Jahre

Doch anders als heute lagen damals zwischen dem ersten und dem zweiten Karriereziel fast zwei Jahre.

2013, erst 16-jährig, gewann Strebel seinen ersten Kranz. «Es war ein wunderbares Gefühl», erinnert er sich. Doch es folgte eine schwierige Zeit. «Es waren zwei zähe, harte Jahre», sagt der 22-Jährige im Rückblick. Sein jugendlicher Körper musste erst Schritt halten mit dem schwingerischen Talent. Kurz: Es fehlte ihm die Kraft, um gegen die «Bösen» zu bestehen.

Heute ist das anders. Strebel ist längst ein Modellathlet: gross und kräftig. Seine Gänge bestreitet er spektakulär – immer angriffig, dynamisch, mit Vollgas. Vom Kampfgericht wird er mit guten Noten belohnt, erhält für Niederlagen und Gestellte oft 0,25 Punkte mehr. Im Kampf um die Kränze ist das entscheidend.

Doch so gut wie in diesem Jahr lief es Strebel nicht immer. 2016 wollte er zu viel. «Ich ging bis zu fünfmal in der Woche ins Schwingtraining», erinnert er sich. Und irgendwann sagte sein Körper Stopp. Mit einem Riss des Syndesmosebandes fiel er drei Monate aus und verpasste den Grossteil der Saison. Sogar ohne Resultat blieb er im vergangenen Jahr. Am Zürcher Kantonalfest verletzte er sich im Duell mit Armon Orlik an der Schulter und musste in der Folge operiert werden. «Diese Verletzung war aber vor allem Pech und hatte nichts mit einer Überbelastung zu tun», sagt er heute.