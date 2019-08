«Im Aarauer Schachen müsste ein Vulkan ausbrechen», antwortet Helbling auf die Frage, was die Stadion-Volksabstimmung am 24. November noch verhindern könnte.

Der Tag der Entscheidung in der ewigen Stadion-Saga des FC Aarau naht also. Der Gruppe «Unser Stadion» attestiert Helbling, es nicht geschafft zu haben, die Öffentlichkeit von ihrem tatsächlichen Wunsch nach einem Stadion für den FCA zu überzeugen. «Das Projekt Obermatte in Buchs ist momentan nur ein Störfeuer.»