Was bringt es, wenn einer 1000 Mal den Ball jonglieren kann, ihm aber nach zehn Minuten die Luft ausgeht? «Ich bringe die Spieler in die Verfassung, damit sie die Vorgaben des Chefs umsetzen können», sagt Fischer. Der Chef, das ist Patrick Rahmen. Der schwärmt von seinem Konditionstrainer, von «Nobi», wie Fischer von allen genannt wird: «Er scheut keinen Aufwand, er setzt sich mit jedem Spieler individuell auseinander. Was ich vor allem an seiner Arbeit schätze: Nobi verschliesst nicht die Augen vor den klassischen Methoden und vermischt Altes und Modernes.»

Das Resultat spricht für ihn: Der FCA hat in 13 von 25 Saisonspielen in der Schlussviertelstunde getroffen, zwei Mal mehr als in allen 36 Partien der vergangenen Saison. Auf der anderen Spielfeldseite sind nur neun Gegentore in der Schlussphase ein Topwert. «Wir können jederzeit einen Gang höher schalten, wir sind fit», sagt Rahmen, der mindestens so erfreut ist über einen anderen Fakt: die wenigen Muskelverletzungen. Eine Folge von Fischers besonderem Augenmerk auf die Prävention. Die Spieler erhalten Hausaufgaben in Form von auf sie abgestimmten Stabilisations- und Kraftübungen. Andere Faktoren wie Ernährung und Freizeitgestaltung sind bei einem Challenge-League-Klub nicht überwachbar, hier appelliert Fischer an die Eigenverantwortung der Spieler.

Mit der Verpflichtung von Fischer, so der Tenor, ist dem FC Aarau ein Coup gelungen. Das beginnt bei seiner Identifikation mit dem FCA. Fischer, in Othmarsingen aufgewachsen, infiziert sich als Bub im Brügglifeld mit dem Fussballvirus. Später schafft er es als Spieler nicht zum Profi, ehe ihn eine schwere Knieverletzung früh in die Trainerrolle bugsiert. 2007 beendet er seine Aktivkarriere beim FC Muri, wird direkt Chefcoach und führt die Freiämter vier Jahre später in die 1. Liga. Fischer, Sportwissenschaftler mit ETH-Abschluss, hat stets ein besonderes Augenmerk auf die körperliche Konstitution seiner Spieler. Irgendwann zieht es ihm so den Ärmel rein, dass er die Ausbildung zum Konditionstrainer absolviert.

Fitnessprofis gibt es wie Sand am Meer. Doch Fischers Wissen aus eigener Erfahrung, wie Cheftrainer und Spieler denken, macht ihn zum begehrten Fachmann. 2014 wird er Konditionsverantwortlicher in der Nachwuchsabteilung des FC Luzern. Rasch übernimmt er auch Aufgaben bei den Profis, doch richtig entfalten kann sich Fischer über die Jahre nicht, weil der Konditionstrainer der Profiabteilung eine andere Philosophie verfolgt. Da kommt der Anruf von FCA-Sportchef Sandro Burki im Frühling 2018 gerade recht. Fischer hat zwar noch andere Angebote auf dem Tisch, unterschreibt aber in Aarau.