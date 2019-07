«Die Löwen kommen!» Seit Mitte Februar sorgt dieser Ausruf bei den Handball-Fans in der Region für einen Anflug von Gänsehaut. Die Vorfreude auf das Saison-Vorbereitungsspiel des HSC Suhr Aarau gegen die Rhein-Neckar Löwen ist gross.

Und bald ist es so weit: Am Mittwoch in einer Woche gastiert der Bundesliga-Spitzenklub rund um den Schweizer Handball-Ausnahmekönner Andy Schmid in der Aarauer Schachenhalle (Anpfiff: 19.30 Uhr).

Deshalb steigt in diesen Tagen auch der Puls bei HSC-Geschäftsführer Lukas Wernli langsam an: «Klar. Je näher der Tag kommt, desto stärker sind wir alle gefordert», sagt der 28-Jährige. Alle, das sind die 80 Helferinnen und Helfer sowie das zehnköpfige Organisationskomitee, ohne die das Gastspiel des Bundesliga-Klubs nicht möglich wäre.