Seit dem Rücktritt von Erfolgstrainer René Weiler vor vier Jahren sind fünf (!) Trainer beim FC Aarau gescheitert. Nun versucht mit Patrick Rahmen Nummer 6, die erfolgreichen Zeiten von damals wieder aufleben zu lassen. Womit wir gleich beim Punkt sind: Nach fünf Fehlgriffen muss sich die Wahl von Rahmen als die richtige herausstellen. Die nächste Saison wird zur wichtigsten der Klubgeschichte, in der die Aarauer zwingend eine bessere Figur abgeben müssen.

Aus zwei Gründen: Das nationale Ansehen des einst stolzen Klubs aus dem Schmuckkästchen Brügglifeld hat seit dem Abstieg vor drei Jahren brutal gelitten. Der FC Aarau ist nur noch ein belächelter Provinzklub, der in der Challenge League mit Chiasso und Wil um die Ränge 6 bis 8 kämpft. Wer das nicht wahrhaben will, verkennt die Realität. Die nächste Saison ist die letzte Chance, den Fall in die endgültige Bedeutungslosigkeit zu verhindern. Dafür müssen sportlich wieder positive Schlagzeilen geschrieben werden.