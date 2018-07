Die Spiele gegen Servette (0:2) und gegen Winterthur (1:3) haben gezeigt: Mit Vorschusslorbeeren und erfolgreichen Testspielen kann man sich nichts kaufen. Gegen Servette zeigte die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen eine starke Leistung und verlor unglücklich. Gegen Winterthur enttäuschten Captain Gianluca Frontino und seine Mitspieler. Die zweite Halbzeit war schlecht. Nachfolgend drei Erkenntnisse aus den zwei Spielen!

Erkenntnis Nummer eins

Pech und Unvermögen - der FC Aarau war in der Startphase beider Partien überlegen, erspielte sich hochkarätige Möglichkeiten und hätte zwingend in Führung gehen müssen. Gegen Servette vergaben Varol Tasar und Norman Peyretti in den ersten zehn Minuten zwei Grosschancen. Gegen Winterthur trafen Peyretti nach drei Minuten und Frontino nach knapp einer halben Stunde jeweils die Latte. Und so kam es wie es kommen musste: Wer sie vorne nicht macht, der bekommt sie hinten.