Marinko Jurendic hat sehr gute Erinnerungen ans Brügglifeld. Das 10:0 mit dem FC Grenchen am 26. Oktober 2002 gegen die FCA-U21 (siehe Haupttext) ist der Höhepunkt. Doch auch die restlichen Auftritte von Jurendic als Spieler im Brügglifeld waren aus seiner Sicht erfolgreich: Am 23. März 2002 gewann er mit Thun in der Auf-/Abstiegsrunde in Aarau 3:1 und schaffte am Saisonende mit den Berner Oberländern den Aufstieg in die damalige Nationalliga A. Am 14. April 2005 trat Jurendic mit dem FC Luzern in Aarau zum Cuphalbfinal an – vor 9000 Zuschauern. Die Innerschweizer erreichten dank des 2:1 den Final, der jedoch mit 1:3 gegen den FCZ verloren ging.