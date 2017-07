Das sieht auch sein Trainer Jurendic so. «Ich bin zufrieden mit ihm. Er hat einen guten Auftritt hingelegt. Klar ist aber auch, dass ihm nach so langer Absenz noch nicht alles gelingen kann. Das Wichtigste ist, dass er Vertrauen in die eigene Gesundheit entwickelt. Wir werden seine Belastung weiter sensibel steuern.»

Andererseits ist da Arxhend Cani. Die Leihgabe aus Basel hat einen filigranen Fuss. Er überzeugte mit Ballsicherheit, klugen Zuspielen und guten Standards. «Er bringt einige Voraussetzungen mit, um uns helfen zu können. Auch bei ihm gilt: Die Bindung zum Team wird noch wachsen. So etwas geht nicht in zehn Tagen», sagt Jurendic. In der Rückrunde der letzten Saison wurde der bald 20-Jährige vom FCB zu Winterthur ausgeliehen. Nun versucht er in Aarau, im Profifussball Fuss zu fassen.

Eine erste Bewerbung war das Spiel bei Xamax also nicht nur für Trainer Jurendic, sondern auch für diese zwei jungen FCA-Spieler. Das Fazit ist bei allen dreien dasselbe: Die Ansätze sind vielversprechend.