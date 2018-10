An der 33. Abgeordnetenversammlung (AV) des Schweizerischen Turnverbandes (STV) vom Samstag, 20. Oktober 2018 in Aarau/Suhr stellte die Vergabe des Eidgenössischen Turnfestes für das Jahr 2025 den Höhepunkt dar. Zwei Bewerber, Lausanne und Luzern, standen zur Wahl. Der Zuschlag ging an Lausanne.