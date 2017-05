«Die Verletzungen in meinem rechten Knie sind schlimm», sagt Janko Pacar. «Noch viel schlimmer ist der psychische Schmerz. Aber ich möchte nicht über die schrecklichen Ereignisse sprechen. Ich muss erst einmal verkraften, was passiert ist. Ich brauche einige Tage Abstand.»

Bittere Worte von Pacar, aber was ist passiert? Blicken wir zurück: Eine Stunde ist im Meisterschaftsspiel vom Samstag zwischen dem FC Wohlen und Neuchâtel Xamax (1:2) am vergangenen Samstag gespielt: Pacar liefert sich mit Gegenspieler Samir Ramizi ein Laufduell. Der Mittelstürmer des FC Wohlen rutscht nahe der gegnerischen Grundlinie aus, bleibt mit dem rechten Bein im Rasen hängen, stürzt und bleibt am Boden liegen.

An Rückschläge gewöhnt

Das Unheil nimmt seinen Lauf: Wohlens elffacher Saisontorschütze muss während mehrerer Minuten behandelt und mit der Bahre vom Spielfeld getragen werden. Nach Spielschluss humpelt Pacar an Krücken in Richtung Ausgang des Stadions Niedermatten. Er wird in die Luzerner Klinik St. Anna überliefert und geröntgt.

Nach einer weiteren Untersuchung mittels einer Magnetresonanz-Tomographie (MRT) steht die Diagnose fest: Das vordere Kreuzband und zusätzlich das Seitenband im rechten Knie sind gerissen. Ausserdem ist auch der Meniskus gerissen. Operiert wird Pacar allerdings erst dann, wenn die Schwellung am Knie weg ist. Das dürfte in rund zehn Tagen der Fall sein.

Bilder der Partie gegen Xamax: