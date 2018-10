Der Spieltermin für den Cup-Viertelfinal steht fest: Der HSC Suhr tritt am Mittwoch, 5. Dezember, auswärts beim Ligakonkurrenten HC Kriens-Luzern an. Die Partie wird um 20.00 Uhr angepfiffen und findet in der Krauerhalle in Kriens statt.

Nur zweieinhalb Wochen zuvor kommt es damit zur Generalprobe: Denn in der Meisterschaft gastiert der HSC bereits am Sonntag, 18. November, in Kriens (Anpfiff: 17.00 Uhr).