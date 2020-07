Das Aufräumen beim FC Aarau beginnt: Topskorer Markus Neumayr verlässt den Verein per sofort

Mit 7 Toren und 9 Assists ist Neumayr in der laufenden Saison der Topskorer des FC Aarau - trotzdem hat man nicht den Eindruck, er spiele eine gute Saison. Was zeigt, wie viel Können in ihm steckt. Doch seit der Coronapause hat Neumayr wegen teils lustlosen Auftritten zunehmends den Draht zum Rest der Mannschaft verloren, im Brügglifeld hiess es, er und Captain Elsad Zverotic hätten das Heu nicht mehr auf der gleichen Bühne.

Bestätigen will das von den Beteiligten niemand. Den sofortigen Abschied von Neumayr hingegen schon, er wird im Heimspiel gegen Winterthur nicht mehr im Kader stehen. Am Tag nach der Entlassung von Trainer Patrick Rahmen geht somit auch der Spieler, den der Ex-Coach trotz Kritik lange gestützt hat und erst in den vergangenen Wochen stückweise von ihm abgerückt ist. Deshalb wurde eine Vertragsverlängerung mit Neumayr zuletzt immer unwahrscheinlicher, nach der Installation von Stephan Keller als neuer Cheftrainer war klar: Spätestens Ende Saison ist Schluss. Nun also ist Neumayr per sofort kein Spieler des FC Aarau mehr.

"Ich werde die positiven Momente immer in Erinnerung behalten. Es war mir eine Ehre" - mit diesen Worten verabschiedet sich Neumayr auf Instagram vom FC Aarau.