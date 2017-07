Das gilt für alle Engagements, die Reinhard Fromm eingeht. Die Chemie muss stimmen, die Sympathie vorhanden sein. Sonst investiert der 75-Jährige nicht. Denn eines ist klar: In den meisten Fällen erhält er kaum einen Gegenwert für das investierte Geld. Dessen ist er sich auch bewusst. «Wenn ich bei meinen Engagements den Rechenschieber zur Hilfe nehmen würde, würde ich wohl kaum eines dieser Investments tätigen. Aber darum geht es mir nicht. Ich mache das aus Freude und Sympathie für die Sportler», sagt Fromm.

Gesamtpaket muss stimmen

Dass Fromm sehr viel Geld investiert – insbesondere in den Tennissport – hat sich in der Szene natürlich längst herumgesprochen. Entsprechend viele Anfragen landen in seinem Büro in Cham, wo der Hauptsitz seiner international tätigen Verpackungsfirma liegt, die er von seinem Vater übernommen und zu einem weltweit tätigen Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern ausgebaut hat.

«Die Anfragen prüfe ich jeweils in Absprache mit Swiss Tennis. Es muss natürlich ein Sportler sein, der das nötige Talent mitbringt und bei dem auch die Einstellung und das Umfeld stimmen. Ansonsten investiere ich nicht», sagt Fromm, der selber seit vielen Jahren regelmässig zum Tennisracket greift.