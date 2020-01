Dank perfektem Wochenende zum Qualifikationssieg: Die Oberentfelder Faustballer sind bereit für das Final4

Doch dieses Ziel haben die Oberentfelder gar übertroffen. Und zwar bei weitem. Bereits vor dem letzten Qualifikationswochenende standen die Oberentfelder punktgleich mit dem Team aus Diepoldsau an der Tabellenspitze. Das erste Direktduell mit dem amtierenden Vize-Hallenmeister hatten sie jedoch knapp mit 2:3 verloren. Die Neuauflage dieses Spitzenspiels war dann aber heute Nachmittag eine sichere Beute der Oberentfelder. Und das überraschend deutlich. Gleich mit 3:0 setzten sie sich in diesem Spitzenspiel durch.

Dies dank der Rückkehr von Angreifer Nicolas Schwander und Mittelmann Manuel Mosimann, sowie dem Aufstieg von Jan Wolfensberger in die erste Mannschaft. Damit war die Qualifikation für das Final4-Turnier in Winterthur ein realistisches Ziel.

Bereits vor dem Start in die Hallenmeisterschaft war klar, dass in dieser Saison für die Faustballer des STV Oberentfelden etwas drinliegen könnte. Einerseits gab es bei den Ligakonkurrenten einige personelle Wechsel und andererseits konnten die Oberentfelder auf ein breites Kader zurückgreifen.

Und weil die Oberentfelder auch in den drei übrigen Partien an diesem Wochenende gegen Rickenbach-Wilen (3:1), gegen Wigoltingen (3:1) und gegen Widnau (3:1) nichts anbrennen liessen, grüssen sie mit neun Siegen aus zehn Spielen zum Ende der Qualifikation von der Tabellenspitze. «Die Teilnahme am Final4-Turnier war unser Ziel. Dass wir jetzt auf Rang eins stehen, damit konnten wir nicht rechnen», freut sich Keller.

Positive Entwicklung

Dank der starken Qualifikation stehen die Oberentfelder zum ersten Mal seit drei Jahren wieder am Final4-Turnier im Einsatz. 2017 waren sie zum letzten Mal dabei, als das Turnier in Siggenthal stattgefunden hatte. Damals resultierte in der Endabrechnung der vierte Rang.

Diesmal könnte es nun wieder für eine Medaille reichen. Vorausgesetzt, die Oberentfelder können ihr hohes Level halten und die gute Entwicklung der letzten Monate weiterziehen. Das sieht auch Trainer Konrad Keller so. «Wir haben uns eine gute Stabilität erarbeitet und haben grosse Fortschritte gemacht – vor allem in der Breite sind wir stärker geworden», so Keller.

Und der Trainer streicht eine weitere Qualität seiner Mannschaft heraus. «Wir haben innerhalb des Teams ein grosses Vertrauen entwickelt. Wenns mal nicht so gut läuft, dann fallen wir nicht mehr in ein so tiefes Loch, weil wir uns da gegenseitig wieder herausreissen können.» Im Halbfinal des Final4-Turniers, das am 8./9. Februar in Winterthur stattfindet, treffen die Oberentfelder auf das Team aus Widnau. Gegen die Ostschweizer haben die Oberentfelder beide Partien in der laufenden Saison mit 3:1 gewonnen. Ein gutes Omen also für die entscheidende Phase der Meisterschaft.