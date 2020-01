Dank Markus Neumayr: FC Aarau spielt im Dream Team der Challenge League mit

Vor einem Jahr ist Markus Neumayr zum FC Aarau gewechselt und hat seither neun Tore erzielt und zu deren elf die Vorlage gegeben: Der Lohn für die starke Statistik ist die Wahl ins "Challenge League Dreamteam 2019", durchgeführt von einer Fachjury.

Ebenfalls nominiert für den exklusiven Zirkel war FCA-Rechtsverteidiger Raoul Giger, der jedoch Spielern der Konkurrenz den Vortritt lassen musste. Der dritte Aarauer Nominierte an der SFL-Gala am Montagabend im Kursaal Bern war Yvan Alounga: Sein Treffer am zweiten Spieltag der laufenden Saison gegen Kriens stand in der Auswahl zum Tor des Jahres. Gewonnen hat diese Auszeichnung der im Sommer zurückgetretene ehemalige YB-Captain Steve von Bergen.