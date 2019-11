Dank Doppelpack von Marco Schneuwly: Der FC Aarau und der FC Winterthur trennen sich 2:2

Die Aarauer gerieten nach einer schwachen Startphase in der 15. Minute in Rücklage, als ein Schuss von Luka Sliskovic durch Giuseppe Leo unglücklich in die eigenen Maschen abgelenkt wurde. Ansonsten konnte sich die Rahmen-Elf bei Schlussmann Nicholas Ammeter bedanken, dass er weitere Chancen von Sliskovic (10.) und Davide Callà (19./24.) unschädlich machte.

In der 25. Minute kam Aarau eher überraschend zum Ausgleich: Nach einer Hereingabe von Raoul Giger fand das Leder dank der Störarbeit von Stefan Maierhofer zu Marco Schneuwly, der das Leder aus wenigen Metern zum 1:1 in die Maschen drosch. In der Folge waren die Gastgeber überlegen, doch wussten Yvan Alounga (27.), Marco Schneuwly (29.) und Jérôme Thiesson trotz guten Möglichkeiten bis zum Pausenpfiff nicht mehr zu reüssieren.

Nach dem Seitenwechsel legte Winterthur erneut vor: Nach einer Hereingabe von Callà war Roman Buess am ersten Pfosten vor Abwehrspieler Leo am Ball, um die Gäste mit 2:1 in Führung zu bringen. Aber Aarau bewies eine tolle Moral und kam nach einem Spielzug über Markus Neumayr und Maierhofer durch Schneuwly erneut zum verdienten Ausgleich (63.).

In der Folge waren die Gastgeber zwar spielbestimmend, aber zwingend wurde es im regnerischen Brügglifeld nur noch selten: Einmal köpfte Leo knapp über die Querlatte (67.), später waren Schneuwly (76.) und Misic (83.) auch aus der Distanz nicht erfolgreich, sodass sich die Schützlinge von FCA-Cheftrainer Patrick Rahmen zum dritten Mal nacheinander mit einer Punkteteilung begnügen mussten.