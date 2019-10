Dass der FC Aarau über individuelle Klasse verfügt, ist bekannt. In den vier Auswärtsspielen gegen Winterthur (1:1), Chiasso (2:4), Lausanne (1:5) und Vaduz (2:5) blieb er sieglos, kassierte 15 Treffer und liess es zeitweise sogar an der nötigen Solidarität vermissen. Das war diesmal anders.

Was für ein Kompliment an die Adresse von Serey Die. Der 34-jährige Ivorer war tatsächlich der beste Mann auf dem Kunstrasen in Kriens. Seine Verpflichtung scheint für den FC Aarau Gold wert zu sein. Er ist das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive, also exakt der Spieler, den es in der Achse gebraucht hat.

«Die Körpersprache hat von Beginn an gestimmt», sagt der Trainer des FC Aarau. «Ich habe nach dem 2:5 in Vaduz und während der Vorbereitung auf die Partie in Kriens gespürt, wie selbstkritisch die Spieler waren. Sie wollten nach dem Rückschlag den Sieg und waren bereit, für die drei Punkte alles zu geben.»

Das unnötige FCA-Zittern in den Schlussminuten

Und so verdiente sich der FC Aarau den ersten Auswärtssieg in dieser Saison vor allem dank einer starken Willensleistung. Mal schauen, welche Auswirkungen das Erfolgserlebnis in knapp zwei Wochen beim Heimspiel gegen Leader Lausanne haben wird.

Mit einem Erfolg könnten die Aarauer bis auf vier Punkte an die Waadtländer herankommen. Dafür braucht es allerdings eine weitere Steigerung. Vor allem in der Defensive. Und da sind wir doch noch bei einem kritischen Ansatz: Der FCA führte in Kriens 2:0 und 3:1, liess den Gegner in der Hitze des Gefechts und wegen individueller Fehler jedoch zweimal bis auf einen Treffer herankommen.

Dass Rahmens Team in den Schlussminuten noch zittern musste, war unnötig, aber es entspricht auch einer gewissen Logik: Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.