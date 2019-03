Vor zwei Wochen beim 3:3 gegen Servette kehrte Gianluca Frontino nach sechsmonatiger Absenz in Form eines Kurzeinsatzes auf den Fussballplatz zurück. Auch beim 0:0 in Lausanne wurde er eingewechselt und vergab in der Nachspielzeit den Siegtreffer.

Im Anschluss an das Spiel in Lausanne wollten wir von Frontino wissen, wie es bezüglich seines im Sommer auslaufenden Vertrages aussähe. Er lächelte und meinte nur: "Der Verein und ich haben eine Lösung gefunden." Mehr wollte er damals nicht verraten.

Nun kommt heraus: Gianluca Frontino beendet nach dieser Saison seine Karriere als Profifussballer. Der 29-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselte im September 2017 von Winterthur zum FC Aarau. Im Sommer 2018 wurde er vom neuen Trainer Patrick Rahmen zum Captain ernannt. Wegen einer Achillessehnen-Verletzung musste er seit dem 5. Spieltag, an dem der FCA zuhause 1:2 gegen Chiasso verlor, zuschauen.

Der in Schaffhausen geborene Frontino machte sich schweizweit einen Namen als äusserst talentierter Techniker. Nach der Ausbildung im Nachwuchs von GC landete er via FC Schaffhausen in der Super League beim FC Thun. Der ganz grosse Durchbruch gelang Frontino im Berner Oberland nicht, so dass er 2016 nach Schaffhausen zurückkehrte, Anfang 2017 zum FC Winterthur weiterzog und schliesslich im September 2017 im Brügglifeld landete.

Frontino hat seine Mannschaftskollegen beim FC Aarau am Dienstag über seine Entscheidung informiert. In den restlichen 12 Spielen bis zu seinem Karriereende haben Frontino und der FCA noch grosse Ziele: Stichwort Barrage-Platz.