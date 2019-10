Einen Gefallen macht die Führungscrew der Schiedsrichter-Gilde dem jungen Mann aus Bözberg mit der Leitung dieser Partie wohl nicht. Von Mandach wird in Kriens nämlich unter besonderer Beobachtung stehen. Man kann davon ausgehen, dass schon beim kleinsten Fehler kritische Stimmen laut werden.

Johannes von Mandach ist eines der grössten Schiedsrichter-Talente in der Schweiz, leitet seit der vergangenen Saison Spiele der Challenge League und zeigte in der Vergangenheit konstant gute Leistungen. Er gilt als Versprechen für die Zukunft. Umso mehr muss man aufpassen, dass der junge Mann nicht verheizt wird. Exakt diese Gefahr besteht, wenn er Spiele des FC Aarau leitet. Der Druck auf seiner Person ist gross. Ist er zu gross? Die Antwort auf diese Frage gibt es heute Abend ab 18.30 Uhr in Kriens.