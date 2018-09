Nach einer ereignisarmen Startphase nahm die Begegnung in der Mitte der ersten Halbzeit plötzlich Fahrt auf, als Schaffhausen vom Elfmeterpunkt durch Goalgetter Miguel Castroman mit 1:0 in Führung ging, nachdem Tounkara von Aarau-Keeper Nikolic gefoult worden war.

Aber nur drei Minuten später zeigte Schiedsrichter Stephan Klossner nach einem Foulspiel des Ex-Aarauers Paolo Menezes an Giuseppe Leo auf der Gegenseite ebenfalls auf den Elfmeterpunkt - und schicke den Schaffhauser Captain infolge Reklamierens sogleich mit der Ampelkarte unter die Dusche. Von den minutenlangen Diskussionen liess sich Goran Karanovic nicht beirren. Der Aarauer Stürmer traf vom Penaltypunkt zum ausgeglichen Pausenergebnis, weil es die Aarauer vor dem Pausenpfiff mehrfach verpassten nachzulegen.

Auch nach dem Seitenwechsel scheiterte der FCA mehrfach aus bester Position - vor allem Mickael Almeida sündigte vor Schaffhausen-Keeper Grasseler. In der Mitte des zweiten Durchgangs stand plötzlich wieder der Unparteiische im Mittelpunkt, indem er mit Mendy («Kopfnuss» gegen Peralta) und Qollaku, der die gelbe Karte mit einem hämischen Klatschen quittierte, innert zwei Minuten nochmals zwei Munotstädter unter die Dusche schickte. In dreifacher Überzahl zogen die Schützlinge von Cheftrainer Patrick Rahmen zwar ein langes Powerplay auf, doch die Erlösung in Form des dritten Treffers folgte schliesslich erst in der 87. Minute, als ein Abschlussversuch von Olivier Jäckle unhaltbar für Keeper Grasseler abgelenkt wurde.