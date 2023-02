Cupfinaltage Ein Highlight für den Aargauer Amateurfussball: FC Aarau lanciert «Tag des Provinzkicks» Erstmals in der Geschichte des Aargauer Fussballs organisiert ein Profiverein den kantonalen Cupfinal für den Breitensport: Der FC Aarau ruft den «Tag des Provinzkicks» ins Leben und will damit sein neues Nachwuchskonzept beflügeln.

Kann der FC Sarmenstorf seinen Cuptitel im Aarauer Schachen verteidigen? Alexander Wagner

Der FC Aarau hat grosse Pläne in diesem Jahr. Während das ambitionierte Saisonziel der 1. Mannschaft (Aufstieg in die Super League) bereits bekannt sein dürfte, will der Verein im kommenden Mai den «Tag des Provinzkicks» ins Leben rufen. Der Anlass soll ein grosses Jahreshighlight für den Aargauer Fussball werden.

Beim «Tag des Provinzkicks» handelt es sich genau genommen, um die Aargauer Cupfinaltage. Bereits im letzten Jahr zogen die Finalspiele über zwei Tage verteilt auf der Anlage des FC Baden mehrere tausend Zuschauer an. Nun will der FC Aarau nochmals einen draufsetzen. Ambitioniert schreibt er dazu auf der zugehörigen Website, dass zwischen 8000-12’000 Zuschauer erwartet werden.

Diese Marke gilt es zu knacken: Rund 4500 Zuschauer besuchten im Badener Esp die Cupfinaltage im vergangenen Jahr. Alexander Wagner

FC Aarau will die Basis stärken

OK-Mitglied Miguel Peralta betont: «Man hört die Leute noch immer schwärmen von der Austragung in Baden. Das nehmen wir natürlich auch als Antrieb, wir würden gerne noch mehr Leute anziehen und dem Aargauer Fussball die grösstmögliche Bühne bieten. Natürlich muss dabei auch noch betont werden, dass es dafür gewisse Faktoren gibt, die wir nicht beeinflussen können. Beispielsweise wie sich das Wetter entwickelt.»

Mit dem FC Aarau werden die Aargauer Cupfinaltage erstmals in der Geschichte von einem Profiverein organisiert. Dass der FCA ausgerechnet jetzt auf diese Idee kommt, hat System. Seit letztem Jahr wurde das neue Nachwuchskonzept «Aargauer Weg» aufgegleist, damit soll künftig die Zusammenarbeit mit anderen Klubs im Kanton noch enger geführt werden.

Viele FCA-Spieler stammen ursprünglich aus einem Aargauer Dorfklub. Binjamin Hasani spielte beispielsweise beim FC Erlinsbach. Andy Mueller / freshfocus

Der «Tag des Provinzkicks» soll diese Intensivierung unterstreichen und den «Aargauer Weg» so richtig lancieren. «Der FC Aarau ist abhängig von einem lebendigen Breitensport im Kanton. Viele FCA-Spieler stammen ursprünglich aus einem Aargauer Dorfklub, deshalb wollen wir unseren Beitrag dazu leisten und die Basis stärken, damit das auch künftig so bleibt», sagt Ex-FCA-Profi Peralta, der einst beim FC Schönenwerd-Niedergösgen gross wurde und inzwischen wieder dort spielt.

Um den «Tag des Provinzkicks» einzigartig und lukrativ zu gestalten, haben sich die Organisatoren des FC Aarau ein spezielles Anlass-Konzept ausgearbeitet. Der FCA möchte sämtlichen Gewinn, der an diesen beiden Tagen durch Sponsoring und Cupfinal-Einnahmen generiert wird, an die Vereine verteilen.

Doch dem nicht genug: Durch das Projekt «Unterstütze deinen Verein» ruft der FC Aarau sämtliche Fans des Aargauer Fussballs dazu auf, für den Verein nach Wahl eine Spende einzubezahlen. Umso mehr Spenden ein Klub sammeln konnte, desto höher ist sein Anteil am Kuchen der gesamten Gewinnausschöpfung. Diese setzt sich schlussendlich aus dem Pool aller Spenden, dem Sponsoring und den Cupfinaltag-Einnahmen zusammen. Aargauer Vereine, die keinen Spenden verbuchen konnten, werden hingegen nicht berücksichtigt.

Cupfinaltage können nicht im Brügglifeld stattfinden

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es jedoch an der Geschichte. Vereinzelt wurde bereits gemunkelt, dass die Finalspiele im Brügglifeld stattfinden könnten. Da der FC Aarau jedoch mit der 1. Mannschaft am Freitagabend im Einsatz steht, kann das altehrwürdige Stadion nicht benutzt werden. Der «Tag des Provinzkicks» soll hingegen im Schachen ausgetragen werden.

Ex-FCA-Profi Miguel Peralta ist zu seinem Dorfverein (FC Schönenwerd-Niedergösgen) zurückgekehrt. Alexander Wagner

Miguel Peralta, der selbst noch mit dem FC Schönenwerd-Niedergösgen im Aargauer Cup vertreten ist, ist sich aber sicher, dass dies der Sache keinen Abbruch tun wird: «Wir wollen für den Hauptplatz ein neues Feld im Schachen errichten, das durch eine externe Tribüne ergänzt wird. Wir werden alles dafür tun, um eine einzigartige Atmosphäre und Kulisse für den Aargauer Amateurfussball zu schaffen.»

Mehr Infos gibts auf der Homepage: www.cupfinal2023.ch