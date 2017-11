Die «meinstadion.ch»-GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, die fehlenden 14 Millionen Franken (siehe Box unten) für das Stadionprojekt des FC Aarau zu beschaffen, wie sie gestern an einer Pressekonferenz bekannt gab. Ein Teil davon soll durch Crowdfunding organisiert werden. Man setzt auf die Spende von Tausenden Kleinbeträgen und einigen grösseren Brocken.

Mit anderen Worten: Die Initianten von „meinstadion.ch“-GmbH sind auf den Goodwill der Bevölkerung angewiesen. Sie sollen, unter anderem, das Stadionprojekt des FC Aarau – und somit auch den Verein selbst – retten. Denn: Ohne neues Stadion, kein Spitzenfussball in Aarau; so der Tenor bei den Club-Verantwortlichen.

«Profiteure..., Arroganz...»

Wie kommt der neue Plan bei den Aargauerinnen und Aargauern an? In der AZ-Kommentarspalte und auf Facebook haben sich zahlreiche Leserinnen und Leser zur neuen Idee geäussert. Viele geben sich kritisch. User "Diskurs" schreibt: "Zwei Milliönchen da, vier Milliönchen dort werden einfach so vorausgesetzt. Glauben denn diese Herren, die Allgemeinheit hätte nur auf sie gewartet...?"

Auch User "Roger" ist nicht überzeugt. Er stört sich daran, dass der FC Aarau als Nutzer des Stadions nur zwei der 14 fehlenden Millionen auftreiben müsse – und dies dann auch noch mittels Crowdfunding versuche: "Der alleinige Nutzer lässt andere 2 Millionen suchen. Die Stadt soll über die Stadion AG einen weiteren Kredit von 8 Millionen aufnehmen? Und der Kanton soll weitere 4 Millionen spenden, die für diverse andere Sportstätten weit sinnvoller genutzt werden könnten? Nein Danke."

«Habe grade gespendet»

Es gibt jedoch auch AZ-Leserinnen und -Leser, die den Crowdfunding-Aufruf unterstützen. User "Patrick Hürzeler" schreibt: "Habe grade gespendet. Bin sicher, dass dieses Projekt noch hinkommt! Schon nur aus Prinzip! Im übrigen werden keine Türme gebaut, wenn diese Personen das Geld zusammenkriegen." Er spricht den Plan B an, der im Frühling dieses Jahres vorgestellt wurde.