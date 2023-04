Craft statt Gpard Wie Erzrivale Luzern: Der FC Aarau bekommt einen neuen Trikot-Ausrüster Nach drei Jahren läuft der Vertrag mit dem Winterthurer Unternehmen Gpard aus: Ab der neuen Saison setzt der FC Aarau auf Trikots der schwedischen Firma Craft. Damit wird der FCA künftig denselben Ausrüster wie der FC Luzern haben.

Ab der neuen Saison verschwindet das Gpard-Logo von der Trikotbrust des FC Aarau. Marc Schumacher/Freshfocus

Seit der Saison 2020/2021 lief der FC Aarau in Trikots des Ausrüsters Gpard auf. Nach Jahren, in denen der weltbekannte «Swoosh» des US-Sportartikelgiganten Nike auf der Brust geprangt hatte, wollte der Verein mit seinen Textilien wieder ein Stück mehr Regionalität und Bodenständigkeit zurück ins Brügglifeld bringen. Gpard, eine Schweizer Firma mit Sitz nahe Winterthur, schien dafür der geeignete Partner zu sein. Nun aber läuft der Vertrag zum Ende der Spielzeit aus, und der FC Aarau hat sich für einen Wechsel entschieden: Ab der neuen Saison wird Craft der neue Ausrüster sein.

Craft, 1977 im schwedischen Boras gegründet, hat bislang vor allem im Ausdauersport grosse Spuren hinterlassen. In Sportarten wie Rad oder Langlauf machte sich das Unternehmen einen Namen als Anbieter funktioneller Bekleidung. Auch im Handball taucht das Emblem immer wieder auf, die schwedische Nationalmannschaft etwa jubelte 2022 in Craft-Kleidern über den Europameistertitel.

Im hiesigen Profifussball allerdings fliegt die Marke noch etwas unter dem Radar. Mit einer neckischen Ausnahme: Seit 2019 läuft der FC Luzern in Kleidern von Craft auf – ausgerechnet der Verein also, der eine ausgesprochen langwierige Fan-Rivalität mit dem FCA unterhält.

Seit 2019 läuft der FC Luzern in Trikots von Craft auf. Martin Meienberger/Freshfocus

«Die Qualität des Materials hat sowohl die Verantwortlichen für Material als auch die Spieler und den Staff begeistert», lässt Luca Affolter, Leiter Marketing und Verkauf beim FC Aarau, in einer Mitteilung ausrichten. Wie in den vergangenen Jahren bei Gpard erhalte der Klub auch bei Craft Mitspracherecht in der Trikotgestaltung. Standardware von der Stange, wie das etwa noch bei Nike der Fall gewesen war, wird demnach nicht zu erwarten sein.

Die neuen Trikots sind in Ochsner-Sport-Filialen erhältlich

Vertraglich ist zudem festgelegt, dass als Schnittstelle zwischen Craft und dem FC Aarau das Sporartikelgeschäft Ochsner Sport dienen soll. Dies bietet einen angenehmen Nebeneffekt für die FCA-Fans: Anders als bis anhin bei den Trikots von Gpard werden die neuen Leibchen künftig auch in Ochsner-Sport-Filialen in der Stadt Aarau und der nahen Region zu erwerben sein. In den vergangenen drei Saisons konnte das Dress jeweils nur entweder im Stadion Brügglifeld gekauft oder im Onlineshop bestellt werden.

Die Partnerschaft mit Craft ist gemäss FC Aarau vorerst auf vier Jahre festgelegt. Nebst der 1. Mannschaft beliefert Craft auch alle Nachwuchsteams des FCA.