Corona-Fall bei Gegner Xamax: Aarau-Heimspiel vor 2400 Zuschauern abgesagt

Die Partie gegen Xamax am Samstag 24. Oktober wäre gemäss Regierungsrat Jean-Pierre Gallati "zu 99 Prozent" das erste und bis auf weiteres letzte FCA-Heimspiel während der Corona-Pandemie gewesen, das vor mehr als 1000 Zuschauern staffindet. 2400 Personen wären erlaubt gewesen, bis auf ein paar wenige wären die neuen Sitzplätze im Brügglifeld auch alle besetzt gewesen.

Doch nun wird daraus nichts: Es sind nicht etwa die Behörden, die dem FCA wegen der Kritik verschiedener Exponenten kurzfristig einen Strich durch die Rechnung machen. Nein: Das Virus "himself" sorgt für die Spielabsage: Bei Gegner Xamax ist ein Mitglied des Trainerstabs positiv getestet worden, worauf der Neuenburger Kantonsarzt am Samstagmorgen die komplette Mannschaft vorerst bis Mittwoch in Quarantäne geschickt hat. Einen neuen Spieltermin gibt es noch nicht.

Somit tritt doch noch ein, was im FCA-Lager lange befürchtet wurde: Der 150'000 Franken teure Umbau des Brügglifeld in ein reines Sitzplatz-Stadion ist für die Katz. Zumindest vorerst. Am kommenden Mittwoch wird der Bundesrat neue nationale Massnahmen gegen die Corona-Ausbreitung vermelden. Gut möglich, dass dann nicht nur die 1000er-Grenze für Grossanlässe wieder eingeführt wird, sondern dass generell Anlässe mit mehr als 15 Personen verboten werden. So, wie es bereits der Kanton Bern eingeführt hat. Das würde bedeuten: Ab kommender Woche würden im Schweizer Profifussball Geisterspiele ausgetragen. Sofern überhaupt noch gespielt werden kann. Denn: Die Anzahl Teams in Quarantäne steigt von Tag zu Tag. Irgendwann werden nicht behördliche Verbote, sondern die Quarantäne die Weiterführung der Meisterschaft verhindern...

Beim FC Aarau nimmt man die unschöne Nachricht gefasst entgegen. Geschäftsführer Roland Baumgartner sagt: «Natürlich sind wir enttäuscht. Wir waren sehr gut auf den Match mit mehr als 1'000 Zuschauern unter dem neuen Stadionschutzkonzept vorbereitet und haben uns sehr auf das Spiel auf den neu errichteten Sitzplätzen gefreut. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten aber auch gelernt, dass sich die Situation rund um das Corona-Virus täglich, ja sogar stündlich ändern kann.»