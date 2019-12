Co-Captain Tim Aufdenblatten nach dem Einzug des HSC Suhr Aarau in den Cupfinal: «Das ist einfach nur geil!»

Stattdessen schallt mittlerweile lautstarke Musik aus den Katakomben der Zürcher Saalsporthalle. «Die Nacht von Freitag auf Montag» von der deutschen Allround-Musikern SDP hätte nach jedem Finaleinzug eines Teams in jedwelcher Sportart zum Motto des Abends werden können. Nicht aber an diesem Donnerstagabend beim HSC.

«Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag», schallt es lautstark aus den Katakomben. Gut 45 Minuten sind seit der Schlusssirene in der Cup-Halbfinal-Partie des HSC Suhr Aarau auswärts bei GC Amicitia vergangen. Der grosse Jubel über den 24:19-Sieg in den Reihen der Aargauer ist längst verklungen.

Ein Bier, dann steht die nächste Aufgabe im Fokus

Erstens ist es eben erst Donnerstag und zweitens hatte die Mannschaft nur die Erlaubnis für ein Bier. Und das reicht kaum, um einen Handballer für drei Nächte ausser Betrieb zu setzen. «Ich habe dem Team explizit ein Bier erlaubt, schliesslich war heute kein normales Spiel. Jetzt darf man ruhig mal ein Bier trinken, aber dabei soll es dann auch bleiben», sagt Trainer Misha Kaufmann nach Spielschluss.

Kein Wunder, steht für den HSC doch bereits am Samstag das letzte Spiel des Jahres gegen den HC Kriens-Luzern an. Und es geht dabei um nichts weniger, als die Wahrung der Ungeschlagenheit in der eigenen Halle in dieser Saison. Nach acht Heimspielen in der Aarauer Schachenhalle verzeichnet die Bilanz des HSC sieben Siege und ein Unentschieden.

Das «Heimspiel» in der Zürcher Saalsporthalle

Apropos Heimspiel: «Das hat sich hier heute angefühlt wie ein Heimspiel! Ich möchte mich bei unseren Fans für die riesige Unterstützung bedanken. Das war grossartig», sagt HSC-Torhüter Dragan Marjanac nach der Schlusssirene.

Dass der HSC jetzt im Cupfinal steht «klingt super. Davon haben wir geträumt. Wir haben schon vor der Saison davon gesprochen, dass wir einen Titel gewinnen wollen. Klar, dieser Weg ist mit dem Einzug in den Cupfinal noch nicht fertig. Wir arbeiten weiter hart daran», sagt der 34-jährige Serbe.

Fehlende Erfahrung sorgte zu Beginn für Nervosität

Dass sich der HSC vorab in der ersten Halbzeit zeitweise etwas schwer tat, führt Marjanac auf die fehlende Erfahrung innerhalb des Teams zurück: «Für viele von uns war es das erste Mal, dass wir in so einer Partie, einem Halbfinal, standen. Da ist es normal, dass zu Beginn vielleicht etwas mehr Nervosität da ist. Wir sind aber immer besser in die Partie gekommen. Über das Ganze gesehen war die Deckung sehr gut, das hat es auch mir einfach gemacht.»