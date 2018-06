Nach drei Jahren in Plaffeien, fand der Schwarzseeschwinget 2018 wieder an seinem ursprünglichen Austragungsort am See statt. Es traten 90 Schwinger zum Wettkampf an, davon 20 vom Nordwestschweizerischen Schwingerverband, sowie 35 vom Berner- und 35 vom Südwestschweizer Schwingerverband. Die 4280 Zuschauer sahen einen Schlussgang zwischen den beiden Bernern Christian Stucki und Florian Gnägi. Nach sechs Minuten gewann Stucki zum fünften Mal den Schwarzsee mit Kurz und Nachdrücken am Boden.

Schlechter Tag für Nick Alpiger und David Schmid

Von den 20 NWSV-Teilnehmern, darunter fünf Eidgenossen, reüssierte lediglich Mario Thürig aus Möriken zum Kranzgewinn. Er konnte im 8. Rang mit 56.25 Punkten seinen 101. Kranz mit nach Hause nehmen. Für Patrick Räbmatter, Uerkheim und Christoph Bieri, SK Baden-Brugg reichte es knapp nicht zum Kranz. Sie belegen den neunten Schlussrang mit 56.00 Punkten. Einen schlechten Tag erwischten Nick Alpiger, SK Lenzburg und auch David Schmid, Wittnau. Sie landeten mit 54.75 Punkten auf Rang neun.