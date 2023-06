Challenge League Zum Auftakt gleich ein Derby: Der Spielplan für Aarau und Baden ist da Der FC Aarau und der FC Baden sind erfolgreich in ihre Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Am Mittwoch hat die Liga den neuen Spielplan veröffentlicht. Das erste Derby gibt es gleich zum Auftakt.

Shkelqim Vladi und Davide Giampà treffen am ersten Spieltag aufeinander. Bilder: Freshfocus / Alexander Wagner

Fussballherz, was willst du mehr? Der FC Aarau und der FC Baden spielen in der neuen Saison beide in der Challenge League und die Fans kommen in den Genuss von insgesamt vier Derbys. Am Mittwoch hat die Swiss Football League (SFL) den neuen Spielplan veröffentlicht. Und dieser setzt der Freude noch das Sahnehäubchen auf: Aarau und Baden werden sich gleich am ersten Spieltag ein erstes Mal duellieren.

Die Saison 2023/2024 wird am Freitag, 21. Juli beginnen. Auf diesen Tag sind drei Spiele angesetzt, unter anderem auch die Begegnung zwischen Aarau und Baden im Brügglifeld. Anpfiff ist um 20.15 Uhr. Gemäss Angaben der Liga wird dies zugleich auch das Fernsehspiel sein und damit im Free-TV auf «blue zoom» übertragen.

Baden mit erstem Heimspiel in der 2. Runde, Aarau reist dann ins Wallis

Der Challenge-League-Aufsteiger Baden bestreitet dann am zweiten Spieltag sein erstes Heimspiel. Zu Gast wird am Sonntag, 30. Juli um 14.15 Uhr die AC Bellinzona sein. Allerdings ist noch unklar, ob das Team von Michael Winsauer dann auch tatsächlich im heimischen Esp spielen kann. Aktuell ist die Diskussion noch hängig, ob die Liga Spiele im Badener Stadion am Nachmittag vielleicht doch zulässt.›

Aarau derweil muss am zweiten Spieltag ein erstes Mal in den Bus sitzen und ins Wallis fahren. Nach dem Aufsteiger zum Start misst man sich in der 2. Runde mit dem FC Sion in dessen Stade de Tourbillon. Diese Partie wird ebenfalls im Free-TV gezeigt und deshalb am Freitag, 28. Juli um 20.15 Uhr angepfiffen.

Vorbereitung gestartet – das müssen Sie wissen

In der Zwischenzeit geht die rund fünfwöchige Vorbereitungszeit für die beiden Vereine weiter. Beide Teams haben ihre ersten Einheiten am Montag absolviert. Ein besonderes Augenmerk lag beim FC Aarau auf dem neuen Trainer, Alex Frei. Dieser lockte denn auch einige Schaulustige an. Beim FC Baden war man besonders gespannt auf die neuen Spieler wie Torhüter Tim Spycher oder Marin Wiskenmann – aber auch auf die fünf Testspieler, die sich für einen Vertrag beim Aufsteiger empfehlen möchten.