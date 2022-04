Challenge League Wo war Spadanuda? Warum der FCA-Topskorer in Wil nicht im Kader stand Beim 4:3-Auswärtssieg des FC Aarau in Wil fehlte ein prominenter Name in der Aufstellung: Kevin Spadanuda. Den Flügelstürmer plagen muskuläre Probleme - im Spitzenspiel gegen Winterthur dürfte er aber wieder spielen.

Kevin Spadanuda gehört in dieser Saison zu den unumstrittenen Leistungsträgern beim FC Aarau. Urs Lindt/Freshfocus

Am Freitagabend gelang dem FC Aarau ein Befreiungsschlag. Das 4:3 gegen den FC Wil im Schneetreiben im Sportpark Bergholz war der erste Sieg nach drei Niederlagen in Folge.

Einer der zentralsten Spieler im System von Trainer Stephan Keller fehlte in Wil jedoch: Kevin Spadanuda. Der FCA-Topskorer (13 Tore und fünf Assists in der Challenge League) war auf der Kaderliste als «verletzt» gemeldet. Spadanuda plagte sich die gesamte Woche mit muskulären Problemen, sein Einsatz galt im Vorhinein als unsicher. Vorsichtshalber verzichtete die sportliche Führung schliesslich darauf, den Flügelspieler spielen zu lassen. Seinen Platz nahm Liridon Balaj ein.

Allzu schlimm scheint es um den Fitnesszustand des 25-Jährigen aber nicht zu stehen. «Wäre der WM-Final gewesen, hätte Kevin gespielt», sagte Trainer Keller sinngemäss.

Spadanuda wird in den nächsten wichtigen Meisterschaftsspielen gebraucht. Man darf also davon ausgehen, dass er am kommenden Freitag im Spitzenduell gegen den FC Winterthur zur ersten Elf gehören wird. Leader Aarau und Winterthur trennt an der Spitze nur ein Punkt - das direkte Aufeinandertreffen hat vorentscheidenden Charakter im Aufstiegsrennen.