Challenge League Wie im Vorjahr: Wird Lausanne-Ouchy erneut zum Aarauer Spielverderber? Der FC Aarau empfängt am Montagabend Stade Lausanne-Ouchy im Stadion Brügglifeld (ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker). Im Vorjahr beerdigten die Westschweizer die letzten Aufstiegshoffnungen des FC Aarau. Wie geht es dieses Mal aus?

Alle drei bisherigen Saisonvergleiche gegen Stade Lausanne-Ouchy gewann der FC Aarau. Bleibt er auch beim vierten Mal siegreich? Pascal Muller/Freshfocus

Es ist der 20. Mai 2021. Der letzte Spieltag der Saison. Der FC Aarau ist Tabellendritter, hat 58 Punkte auf dem Konto und noch theoretische Chancen auf den Barrageplatz. Dafür muss Konkurrent Thun gleichzeitig Punkte lassen. Und der FCA seine Pflicht im Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy erfüllen.

Die Resthoffnungen verfliegen rasch. In der fünften Minute geraten die Aarauer in Rückstand, am Ende verlieren sie 0:3. Die Westschweizer werden zu Spielverderbern im Brügglifeld. Einige Aarau-Fans werden sich bange fragen: Wiederholt sich die Geschichte ein knappes Jahr danach?

Am Montagabend trifft der FC Aarau wieder zu Hause auf Stade Lausanne-Ouchy. Wieder hat der Verein Chancen auf den Aufstieg. Die Sachlage gestaltet sich zwar ähnlich, aber mit wesentlich besseren Voraussetzungen für Aarau. Die Mannschaft von Trainer Stephan Keller steht auf dem Barragerang, nur das um zwei Tore schlechtere Torverhältnis trennt sie von Platz eins, den momentan der FC Schaffhausen besetzt. Von allen Aufstiegsaspiranten ist der FCA am besten in Form, hat aus den drei letzten Spielen das Maximum von neun Punkten geholt. Mehr als Schaffhausen, das sieben Punkte errang. Mehr als Winterthur, das nur drei Punkte sammelte.

Auch den Gegner gilt es ­anders einzuschätzen. Laus­anne-Ouchy ist im Gegensatz zum Vorjahr kein Mitwerber mehr, sondern steht im sogenannten Niemandsland der Tabelle. Für die Mannschaft geht es um nichts mehr. Für den FC Aarau um sehr viel. Mit einem Sieg, einem hohen noch dazu, kann er Leader Schaffhausen (spielt erst morgen in Thun) unter Druck setzen.