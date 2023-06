Challenge League Weiterträumen erlaubt – eine Analyse zu den Erfolgen des FC Baden Mit dem Aufstieg in die Challenge League ist für den FC Baden ein Traum wahr geworden. Enden muss er deswegen aber noch nicht. Aber wo ist eigentlich die Grenze für den Verein? Kann er in der Challenge League bestehen? Ein Blick auf die Erfolgsfaktoren.

Der FC Baden feiert den Aufstieg in die Challenge League. Alexander Wagner

Zwei Aufstiege innert zwei Jahren. Das muss man sich nach all dem Badener Frust der letzten zwei ­Jahrzehnte erst einmal auf der Zunge zer­gehen lassen. Und es scheint fast so, als ob sich nach den sieben ­gescheiterten Aufstiegsversuchen einiges angestaut hat. Stichwort Ketchup-Effekt. Lange kam nichts, nun die geballte Ladung auf einmal.

Denn dieser FC Baden ist gut. So gut, dass er die Promotion League gleich im ersten Anlauf durchlief. Aber wo ist die Grenze für den Verein? Kann er in der Challenge League überhaupt bestehen? Ein Blick auf die Erfolgsfaktoren hilft bei einer Einschätzung.

An erster Stelle steht der Badener Teamgeist. Der FC Baden lebt von Kontinuität und Loyalität. Die halbe Stammelf spielt bereits über fünf Jahre gemeinsam in der Mannschaft. Will heissen: Die Spieler bleiben beim FC Baden, weil sie sich wohl fühlen und Freundschaften entstanden sind. Das spiegelt sich auch auf dem Platz. Die Mannschaft hat eine grosse Moral und gibt sich auch nach einem Rückstand nie auf. Dass ein ein­geschworenes Kollektiv über sich hinauswachsen kann, geschieht auch in der Challenge League. Zuletzt passierte das bei Lausanne-Ouchy, Yverdon Sport und dem FC Wil.

Der FC Baden lebt von seinem ausgeprägten Teamgeist. Alexander Wagner

Verstecken muss sich der FC Baden mit seiner Qualität aber nicht. Klar, er wird sich punktuell für die Challenge League noch verstärken müssen, aber es ist auch bereits eine gewisse individuelle Klasse vorhanden. ­Zahlreiche Spieler bringen Erfahrung aus höheren Ligen mit. Michael Weber, Daniele Romano, Chris ­Teichmann, Davide Giampà und Stefano Cirelli kennen die Challenge League bereits. Nebenbei ist es Fussballern wie Rajmond Laski, Patrick Muff und Cedric Franek zuzutrauen, dass sie aufgrund ihrer Erfahrung und Qualität wenig Anlaufzeit in der neuen Liga benötigen werden.

Ein weiterer Erfolgsgrund: Michael Winsauer. Der noch relativ junge (40) und unerfahrene Trainer hat in seiner ersten Saison beim FC Baden sofort eingeschlagen. Winsauer spürt den Puls der Mannschaft, der Umgang mit den Spielern zeichnet ihn aus. Zudem ist er offen für Inputs, lernt schnell und setzt sich ambitionierte Ziele. Der Österreicher ist hungrig auf mehr. Im Frühling 2024 will er mit dem Lehrgang für das höchste Trainerdiplom starten. Der Sprung vom Regionalfussball in die Promotion League war für ihn bereits ein riesiger Schritt. Doch er hat bewiesen, dass er grossen Herausforderungen gewachsen ist. Eine gute Voraussetzung, um in der Challenge League zu überraschen.

Vor einem Jahr war Michael Winsauer noch Trainer des Regionalligisten FC Sarmenstorf. Nun steht er in der Challenge League and er Seitenlinie. Alexander Wagner

Auch über das Stadion Esp sollte gesprochen werden. Die Badener Dominanz auf dem eigenen Kunst­rasen ist enorm: Zehn Siege, vier Unentschieden und drei Niederlagen in 17 Partien sprechen für sich. Und diese Erfolge haben kontinuierlich für mehr Interesse auf den Rängen gesorgt. Im letzten Saisonspiel waren 1600 Zuschauer anwesend. Können die Badener dieses Niveau halten, wären sie, was den Zuschauerschnitt anbelangt, bereits ein Mittelfeldklub in der Challenge League.

Ein ganz wichtiger Punkt ist ausserdem die Zusammenarbeit mit dem FC Aarau. Ohne den überragenden Rückhalt des ausgeliehenen Goalies Marvin Hübel wäre der FC Baden wohl nicht aufgestiegen. Dem 20-Jährigen steht eine grosse Zukunft bevor, und beim FC Baden wurde der Grundstein dafür gelegt. Klar, ein bisschen Rivalität wird es wohl in der nächsten Saison geben. Doch sie sollte freundschaftlicher Natur bleiben. Der Austausch von jungen Spielern war zuletzt mit Hübel und Binjamin Hasani ein grosser Gewinn für alle Beteiligten.

Marvin Hübel war während drei Jahren eine überragende Nummer 1 im Badener Tor – nun wechselt er zurück zum FC Aarau. Alexander Wagner

Und an letzter Stelle gilt es da auch noch den Präsidenten hervorzuheben. Heinz Gassmann ist das Herz des FC Baden. Seit Jahren packt er überall mit an und ist sich für keine Aufgabe zu schade. Sein Anteil am Doppel­aufstieg ist riesig. Mit seiner bodenständigen und demütigen Art ist er ein Vorbild für den gesamten Verein. Gassmann wird nun alle Hebel in Bewegung setzen, um für den FC Baden die bestmöglichen Voraus­setzung für die Challenge League zu schaffen. Gerade in finanzieller Hinsicht steht er vor einer Herkulesaufgabe. Aber wenn diese jemand bewältigen kann, dann Gassmann.

Zusammengefasst lässt sich darum sagen: Der FC Baden hat die Basis, um sich im Schweizer Profifussball auf zweithöchster Stufe zu etablieren. Es versteht sich aber von selbst, dass er sich auch weiterhin schnell und kontinuierlich entwickeln muss. Mit dem Aufstieg in die Challenge League ist für den Verein ein Traum wahr geworden. Enden muss er deswegen aber noch nicht.