Challenge League Verlieren verboten: Gegen Yverdon steigt für den FC Aarau das bisher wichtigste Spiel der Saison Zehn Punkte beträgt der Rückstand des FC Aarau auf Co-Leader Yverdon-Sport. Das macht das Duell vom Freitag gegen die Westschweizer brisant. Das Handicap darf nicht grösser werden. Deshalb ist Aarau-Trainer Boris Smiljanic guten Mutes.

Im Herbst jubelten die Aarauer über einen 3:2-Heimsieg gegen Yverdon. (Aarau, 04.11.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Im Heimspiel am Freitag (20.15 Uhr) gegen Yverdon-Sport muss sich der FC Aarau für die 1:4-Niederlage von letzter Woche in Lausanne rehabilitieren. Den Begriff «Endspiel» hören sie im Brügglifeld zwar nicht gerne, er stimmt ja auch nicht so richtig. Schliesslich ist das Spiel gegen den Tabellenzweiten nicht das letzte der Saison. Aber es ist halt doch ein Spiel, in dem die Aarauer einiges zu verlieren haben. Zum Beispiel den absoluten Glauben daran, dass die vor der Rückrunde ausgerufene Aufholjagd tatsächlich gelingen kann.

Vergrössert sich der Rückstand von zehn Punkten auf die Co-Leader Yverdon und Wil nämlich weiter, dann reden beim FC Aarau wohl wirklich nur noch die unverbesserlichen Optimisten vom Aufstieg in die Super League. Das alles bedeutet: Es steigt nichts weniger als das bisher wichtigste Spiel dieser Saison.

Aarau-Trainer Boris Smiljanic hat gute Erinnerungen an Yverdon. Am 4. November 2022 debütierte er gegen die Waadtländer mit einem 3:2-Erfolg. Zweimal kassierte sein Team nach der Pause den Ausgleich, ehe es mittels Penalty den Sieg doch noch realisierte. Smiljanic spricht von einem «wilden Spiel» damals. «Es war eigentlich ein Spiel für Yverdon gewesen», denn dieses lebe «von Hektik und einer aufgeheizten Atmosphäre».

Um den Stärken des Gegners, der die beide bisherigen Partien der Rückrunde gewann und dabei kein Gegentor kassierte, entgegenzuwirken, könnte Smiljanic einen Systemwechsel in Erwägung ziehen. Will heissen: die temporäre Abkehr vom 4-3-1-2 hin zu einem ausgewogeneren 4-2-3-1. Das würde Platz schaffen für einen weiteren Mittelfeldspieler.

Platz für Allen Njie, der weder beim 1:0 gegen Thun noch beim 1:4 in Lausanne zum Einsatz kam? Smiljanic gab selbstredend weder über personelle noch taktische Ideen und Entscheide Auskunft. Doch er verriet, dass Njie in dieser Woche «gut und aggressiv» trainiert habe.

Bringt also Njie die Aggressivität auf den Platz, die im letzten Spiel vermisst wurde? Smiljanic war diesbezüglich gegen Lausanne gar nicht mal unzufrieden. Vielmehr hätten «Details in den Zweikämpfen in der Defensive» den Unterschied ausgemacht. Ansonsten hat ihm der Auftritt gefallen. «Mit Ball war das sehr gut.» Auch deshalb ist Smiljanic guten Mutes, dass sein Team auch das vierte Heimspiel unter seiner Führung siegreich gestaltet.