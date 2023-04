Challenge League Umbruch beim FC Aarau: Sandro Burki wird neuer Geschäftsführer – Suche nach Präsident geht weiter Der FC Aarau besetzt eine Kaderposition neu: Sportchef Sandro Burki steigt zum Geschäftsführer auf. Nun ist klar, mit welchem Führungsmodell der Verein künftig operiert. Dies soll auch die Suche nach einem Nachfolger für Präsident Philipp Bonorand erleichtern.

Übernimmt die vakante Position als Geschäftsführer und bleibt Sportchef: der 37-jährige Sandro Burki. Carsten Harz / Freshfocus

Dass sich der FC Aarau in der Führungsspitze neu aufstellen muss, war bereits am 28. Februar allen klar. An diesem Tag gab der Verein die Trennung von Geschäftsführer Roland Baumgartner bekannt. Wenige Wochen später wurde auf einmal auch ein neuer Präsident gebraucht, nachdem Philipp Bonorand nach Fan-Ausschreitungen im Brügglifeld und einem hochemotionalen Wochenende seinen Rücktritt auf Ende Saison verkündet hatte. Im Anschluss kehrte Ruhe ein, weil die Verantwortlichen ebendiese ersuchten. Man zog sich zu Gesprächen zurück, beratschlagte sich.

Wie erfolgreich die Nachfolgerfahndung gedieh, ist der Öffentlichkeit dabei vorenthalten geblieben – bis jetzt. Denn nun wagt sich der FCA aus der Deckung und verkündet, zumindest eine Personalie geklärt zu haben: jene des Geschäftsführers.

Sandro Burki übernimmt mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung der FC Aarau AG. Das ist einer Mitteilung zu entnehmen, die der Verein heute Donnerstag an die Medien versandt hat. Es ist eine Nachricht, die nicht wirklich überrascht, zumal sie einer gewissen Logik folgt: Das Amt hatte der 37-Jährige (in Zusammenarbeit mit Bonorand) in den letzten zwei Monaten bereits interimsweise übernommen. Und in Gesprächen mit der AZ liess Burki erahnen, dass er sich die Aufgabe durchaus auch langfristig zutrauen würde. Mit seiner Arbeit jedenfalls scheint er die Mitglieder des Verwaltungsrats überzeugt zu haben. Diese mussten die Neubesetzung gutheissen.

Der FC Aarau orientiert sich am «Modell YB»

Bedeutet das, dass Burki sein Amt als Sportchef nach bald sieben Jahren aufgeben wird? Nein. De facto liegt die Gesamtverantwortung der sportlichen Führung weiter bei ihm. Nur wird Burki im Tagesgeschäft vermehrt Unterstützung durch Elsad Zverotic erhalten. Der 36-jährige Ex-Captain fungierte in den letzten beiden Jahren als Chefscout beim FCA, nun fallen auch die Kaderplanung und andere strategische Belange in seinen Wirkungsbereich.

Elsad Zverotic beendete seine Spielerkarriere 2021 und wurde im Klub fortan als Chefscout eingesetzt. Marc Schumacher / Freshfocus

Es ist eine Konstellation, die in ihren Grundzügen dem Modell ähnelt, das die Berner Young Boys seit Beginn dieser Saison unterhalten. Dort trat der langjährige Sportchef Christoph Spycher sein Amt an Steve von Bergen ab, blieb jedoch Hauptverantwortlicher im Bereich Sport. Wie man hört, hat sich der FC Aarau bewusst am «Modell YB» orientiert, um die Suche nach einem Nachfolger für Philipp Bonorand zu erleichtern. Denn während YB-Präsident Hanspeter Kienberger im Hintergrund agiert und nur wenigen Fussball-Interessierten ein Begriff sein dürfte, sind es Spycher und von Bergen, die sich öffentlich exponieren und regelmässig gegenüber Medien und Fans Stellung beziehen müssen.

Bis am 12. Mai muss ein neuer Präsident gefunden sein

Derart soll es auch in Aarau sein. Ein neuer Präsident ist noch nicht gefunden. Doch potenzielle Kandidaten haben bereits die Zusicherung, dass sie weitgehend in repräsentativer Funktion amten würden – und nicht in operativer. Es ist damit eine Abkehr vom «Modell Bonorand», bei dem ein einzelner Mensch Unmengen an Zeit und Arbeit aufwenden musste, und dies alles im Ehrenamt. Eine Konstellation, die der abwandernde Bonorand für einen Klub wie den FC Aarau selbst nicht mehr für zeitgemäss gehalten hatte.

Die Zeit indes, sie drängt bei der Suche. Am 12. Juni soll an der Generalversammlung der neue Präsident gewählt werden. Einen Monat vorher verschickt der Verein an seine Mitglieder die Traktandenliste. Auf dieser Liste muss fristgerecht der Name von Bonorands Nachfolger aufgeführt sein.